Algo insólito ocurre en la Secretaría de Salud de Tamaulipas, simultáneamente el

día de hoy 22 de Junio se rebeló la base trabajadora en las 12 Jurisdicciones de

los Servicios de Salud, en contra de las políticas anquilosadas del sempiterno líder

del SNTSA/FSTSE Adolfo Sierra Medina.

Precisamente fue el nuevo Sindicato Nacional Independiente de la Secretaria de

Salud (SINAITSA) quien dio la cara por toda la base trabajadora, pues resulta que

este señor líder de SNTSA sección 51 en Tamaulipas Adolfo Sierra toma

actitudes medievales como señor de horca y cuchillo por sus actitudes fascistoides

hacia la base laboral y ante las propias autoridades queriendo poner y quitar

funcionarios.

Este lidercillo que ya regenteo el sindicato por 12 años seguidos y ahora lleva en

su haber 2 más ya empezó a hacer de las suyas, hay trabajadores que le acusan

de tráfico de plazas, algunos dicen haber entregado sumas considerables para

adquirir bases federales y no se les cumplió, otros le acusan de humillarles

pidiéndoles se hinquen para admitirles nuevamente como miembros del sindicato.

Lo cierto es que acaba de hacer una manifestación a través de su delegada

sindical en jurisdicción 2 con sede en Tampico para solicitar la remoción del

administrador por el hecho de demostrar apertura al nuevo sindicato SINAITSA, el

administrador sólo acata las nuevas modificaciones en el art 68 y 69 apartado B

de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado la que da apertura a la libertad de

los trabajadores de formar sindicatos sin perder sus derechos.

El líder de marras amenazó a sus sindicados a que si se pasan a SINAITSA y

abandonan su sindicato perderán prestaciones, adjudicándose como logro

sindical las Condiciones Generales de Trabajo y que perderán becas, bonos de

asistencia, fondos de ahorro, antigüedad y una serie de barbaridades para

aterrorizar al trabajador, impidiéndole siquiera analizar otras opciones, cuando de

antemano se sabe que las prestaciones son irrenunciables por ley.

Hay la queja generalizada que están entrando a la Secretaria de Salud personas

que vienen de la calle con bases federales, sin tener ningún mérito más que la

relación con el líder, brincando el escalafón que permitiría elegir a personas con

antigüedad y méritos en el servicio, de hecho se ha llevado de encuentro a sus

agremiados de SNTSA.

Hay en su haber el engaño a la base trabajadora al afirmar que los homologados,

formalizados y regularizados son federales, cuando para el gobierno federal

apenas llegan a eventuales, que decir de los 4,400 empleados de contrato que

llevan más de 12 años de antigüedad sin derecho a nada, no crean antigüedad,

no afore, no vivienda, siempre con el sueño de basificarse algún día, pero que se

les va la vida, sus días de jóvenes y este sátrapa usufructuando sus derechos

para beneficio propio.

Este hombrecito ahora pretende obligar a las autoridades a ir contra la ley que

prevé la libre sindicación, el afirma que las condiciones generales de trabajo son

obra de conquistas de su sindicato, pero no les explica que operan para todos los

sindicatos e incluso para los no sindicalizados y que la función de un sindicato es

para vigilar que estas se cumplan y sefini.

En días próximos se espera una deserción en masa de su sindicato,

reminiscencia del viejo priismo corporativo en descomposición.