Cd. Victoria, Tamaulipas (1 de mayo de 2020).- Debido a que se podrían mejorar las condiciones en las que se encuentran los penales, al eliminar problemas como el hacinamiento de presos, Edna Rivera López, coordinadora de los diputados locales de MORENA en el Congreso del Estado, dijo que la iniciativa de Ley de Amnistía en Tamaulipas, representaría un avance en el tema de los derechos humanos.

Lo anterior después de que el pasado 20 de mayo, Rivera López presentó ante el pleno del Congreso la iniciativa que beneficiaría con la libertad a quienes hayan cometido delitos simples que no ameritan penas mayores a los cuatro años.

Explicó que se trata de una propuesta que privilegia los derechos humanos de quienes se encuentran recluidos “es una iniciativa que se presentó a nivel federal y la armonizamos para

Tamaulipas pensando en eso, en el hacinamiento de las cárceles.

“ahorita por esta epidemia sería un buen momento para que puedan salir libres muchas personas que cumplan con los requisitos que marca esta iniciativa”.

Aclaró que con la Ley de Amnistía que presentó al Congreso local no se pretende liberar a delincuentes peligrosos que pudieran poner en riesgo la seguridad de los tamaulipecos, ya que sólo se verían beneficiados quienes no hayan cometido delitos graves.

“Creo que es una propuesta muy buena para que las personas que hayan cometido delitos no graves salgan en libertad y liberar un poco las cárceles del Estado”, sostuvo.

Aseguró que estará al pendiente para que pronto se discuta y analice en comisiones la iniciativa, ya que insistió en que además una Ley de este tipo ayudaría en estos momentos críticos por la pandemia de COVID-19 a disminuir brotes de la enfermedad en los centros penitenciarios.

“Precisamente por el tema del COVID quisimos presentar esta iniciativa aquí en Tamaulipas, vamos a estar al pendiente para que pase a comisiones lo más pronto posible, se debata y que pueda ser aprobada para beneficiar a los tamaulipecos”, puntualizó.