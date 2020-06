Resulta que las autoridades municipales y de salud de Laredo, Texas,

prácticamente “copiaron” el Semáforo Epidemilógico Covid-19 de México ante la

imparable pandemia.

Con gráficas, en los idiomas inglés y español.

El sistema de alerta se basa en el número de personas positivas activas en

la comunidad.

Según este sistema, Laredo, Texas, se encuentra actualmente en el Nivel 4:

Riesgo más alto, lo que significa que los residentes deben quedarse en casa tanto

como sea posible y seguir las precauciones de salud del gobierno.

Un «positivo activo» es una persona que ha resultado positiva para el nuevo

coronavirus, que es contagiosa y aún no se ha recuperado de la enfermedad.

Nivel 1 (Verde) – Bajo riesgo: menos de 50 positivos activos. Los residentes

pueden reanudar la actividad diaria normal. Se debe seguir el uso de mascarillas y

la práctica de una buena higiene.

Nivel 2 (amarillo) – Riesgo medio: menos de 150 positivos activos. Se les

pide a los residentes que estén atentos, practiquen distanciamiento físico cuando

estén fuera de su hogar, eviten grupos de 10 o más cuando sea posible, usen

mascarillas y practiquen una buena higiene.

Nivel 3 (naranja) – Mayor riesgo: menos de 250 positivos activos. Los

residentes deben minimizar todo contacto con otras personas que no sean parte de

su hogar, usar mascarillas y practicar una buena higiene.

Nivel 4 (Rojo) – Riesgo más alto: más de 250 positivos activos. Se les pide a

los residentes que se queden en casa tanto como sea posible, eviten reuniones y

grupos de personas cuando sea posible, usen mascarillas y practiquen una buena

higiene.

«Este sistema de alerta se está implementando para informar al público sobre

posibles riesgos en la comunidad», dijo Víctor Treviño, director del Departamento de

Salud de Laredo.

Sin embargo, cada nivel ha mejorado las precauciones recomendadas.

El sistema de alerta codificado por colores se mostrará en el sitio web de

coronavirus de la ciudad, alertas de mensajes de texto, en las redes sociales, en

vallas publicitarias y en una variedad de medios locales.

Sale y vale.

GUARDIAN DEL INE.- «No se equivoque Presidente, no somos un país de

una dictadura», dice la oposición.

Las dirigencias nacionales del PRI, PRD y senadores del PAN rechazaron

los amagos del presidente Andrés Manuel López Obrador de convertirse en

«guardián» de las elecciones en el 2021 y le advirtieron que no permitirán que trate

de destruir al INE y al Tribunal Electoral que son los verdaderos guardianes de velar

por la democracia en México.

El presidente López Obrador acusó que el INE es un aparato que le sale muy

caro a los mexicanos que no garantiza elecciones libres y anunció que se convertirá

en «guardián» para evitar que se cometa un fraude electoral y se respete la voluntad

popular en las elecciones del próximo año donde se renovará la Cámara de

Diputados y 15 gubernaturas.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo

Córdova contestó la pretensión del Presdidente al assgurar que no tiene “vela” en

la elección del 2021, es un proceso interno en el que no debe intervenir.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, señaló que el INE está por encima de

los actores políticos, si no, no podría realizar su función de árbitro electoral, y advirtió

que en el instituto electoral no están para satisfacer a un gobernante.

“El Presidente no tiene vela en el entierro, no debería tenerla, es el Presidente

de los mexicanos hasta 2024… Estas son elecciones intermedias, el Presidente no

va a intervenir. Nosotros no trabajamos para darle gusto a nadie y mucho menos a

un gobernante”, comentó.

Luego de las declaraciones del titular del Ejecutivo, de que será el “guardián”

de las elecciones, Córdova Vianello señaló que López Obrador “es un actor político

haciendo política”.

Afirmó que en una democracia hay árbitros y éstos están por encima de los

actores políticos, por lo que confió que, como buen demócrata, aceptará los

resultados del próximo año para no sumar un problema de gobernabilidad a su

gobierno.

“Es la postura de un actor político. Yo quiero entender que el Presidente

hablaba a sus subordinados, que es que está haciendo un enérgico llamado de

atención para que no vayan a intervenir en los procesos electorales… para eso, lo

que se tiene en una democracia, son los árbitros, los árbitros están por encima de

los actores políticos, precisamente para garantizar que el juego democrático pueda

llevarse a cabo.

“El único guardián de las elecciones en México, de acuerdo a lo que dice la

Constitución Política, es el INE; quien va a decir quién va a ganar son las y los

electores; quien va a juzgar el trabajo del INE son las y los ciudadanos”, dijo.

Destacó que desde hace semanas el INE está planeando el proceso electoral

que comienza en septiembre, y confió en tener recursos suficientes para realizarlo

y no tener que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver el

tema del presupuesto.

“Confío en que la Cámara de Diputados dotará a los órganos electorales de

recursos suficientes para hacer una elección, pero como el infierno está lleno en el

camino de confiados y la democracia constitucional no se funda en la mera

confianza, pues hay recursos, espero no llegar una vez más ante la Suprema Corte

de Justicia para resolver un diferendo de presupuesto.

Córdova indició que el INE hará un presupuesto muy responsable, y estimó

que será similar al que se tuvo en 2018.

En el proceso electoral del 2021, dijo, participarán 95 millones electores, para

32 elecciones locales más la elección de federal de diputados.

PRESUPUESTO INTACTO.- Morena confirma la inexistencia de dictámenes

para modificar Presupuesto.

El grupo parlamentario de Morena confirmó este lunes en su sesión plenaria

que no cuenta con los dictámenes para reformar la Ley de Presupuesto que permita

al Presidente reorientar hasta 10 por ciento del gasto público ni para avalar la

iniciativa de Mario Delgado, que busca extinguir los fideicomisos.

Los diputados, explicaron asistentes a la reunión virtual, señalaron que sólo

existe un documento de trabajo que presentó Pablo Gómez.

En ese punto, Erasmo González señaló que se presentará una nueva

iniciativa para reformar los artículos 21 y 58 de la Ley de Presupuesto, según versión

de La Jornada.

…Y PUNTO.

Correos:

primitivo@primitivolopez.com

primitivonoticias@gmail.com

Web: www.primitivolopez.com

Facebook: primitivo.lopez@facebook.com

Twitter.com/primitivo lopez