Cd. De México, 29 de junio 2020.- La bandera arcoíris es un símbolo que representa la lucha por la igualdad de derechos de las personas lgbtiq, ¿pero ¿cuál es su historia?

La bandera del arcoíris es un símbolo que ha representado a la comunidad LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer), por más de cuarenta años en todo el mundo. Su origen data de finales de los 70’s, cuando el reconocido activista y diseñador estadounidense, Gilbert Baker, crea su primera versión de ocho colores.

Gilbert siempre destacó que su inspiración fue basada en la canción Somewhere Over the Rainbow, interpretada por Judy Garland. Puesto a que siete días después de la muerte de la actriz, se dieron las manifestaciones por los eventos ocurridos en Stonewall Inn, donde un grupo de jóvenes homosexuales se rebelaron en contra de los actos violentos que la policía realizaba contra ellos.

De igual forma, tras el asesinato del miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco de 1977, Harvey Milk, la demanda de la bandera se acrecentó. Esto debido a que Milk se convirtió en el primer hombre abiertamente homosexual en ser elegido para un cargo público en los Estados Unidos.

Cada uno de estos matices tiene su significado: Rosa, sexualidad; rojo, vida; naranja, salud; amarillo, luz del sol; verde, naturaleza; turquesa, magia; azul, serenidad; y violeta, espíritu. Sin embargo, dado que eran instaladas en los postes de luz, sus franjas se camuflaban con los mismos. Por ello, se redujo la cantidad de tonos y, de esta manera, se formó el diseño actual de seis renglones.

Por último, se debe acotar que dicha imagen no es exclusiva del ámbito gay. Si contamos una franja más de color celeste, se trata entonces de la bandera de la paz (rojo abajo), o de la bandera en recuerdo del Imperio inca (rojo arriba). Esta gama de colores se ha utilizado a lo largo del tiempo y, por ende, su significado puede variar de acuerdo al contexto en el cual se muestre.