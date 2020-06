View this post on Instagram

Este hombre es el mejor papá que conozco. Su incondicionalidad, amor, devoción y entrega a su paternidad es algo que nunca había visto antes en un hombre.⁣ ⁣ Me siento muy afortunada de que mi hija tenga la oportunidad de tener un papá así. Me hace sentir muy tranquila y en paz el saber que su papá siempre la cuidará y amará tanto como yo. ⁣ ⁣ Me siento muy orgullosa de la familia que hoy tenemos (aunque no sea una familia convencional), del amor, respeto complicidad y confianza que hemos logrado. ⁣ ⁣ Feliz día del padre @mauochmann