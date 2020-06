Aun no terminábamos de sorprendernos por lo sucedido en el vecino país del norte donde policías mataron a un hombre cuando acá en México sucedió lo mismo, igual las manifestaciones pidiendo justicia no se dejaron esperar.

En Estados Unidos las manifestaciones fueron en varias ciudades, en México solo en Guadalajara y la CDMX, allá el tema es más un asunto racial, acá de prepotencia policial, pero ningún caso debió pasar.

El grito de justicia en nuestro país es por lo sucedido con un joven albañil de nombre GIOVANNI LOPEZ que fue detenido por policías municipales presuntamente por no portar cubre bocas y luego fue regresado sin vida a sus familiares. Eso provocó indignación a la población.

Video que circulan en redes sociales muestra como varios policías someten al muchacho y lo suben a una patrulla mientas personas que se encontraban en el lugar les pedían a los uniformados que no lo lastimaran, incluso se escucha como los “guardianes del orden” responden altaneros.

La muerte de GIOVANNI impulso a cientos de jóvenes de diferentes extractos sociales a manifestarse en las calles de Guadalajara Jalisco y llegar hasta palacio de gobierno exigiendo justicia, lamentablemente la violencia predomino.

Dijo el Gobernador de Jalisco ENRIQUE ALFARO que todo es culpa del Gobierno Federal, pero lo cierto es que no fueron los policías federales los que se llevaron y mataron a GIOVANNI.

Dice que en las manifestaciones violentas hubo simpatizantes de MORENA, igual y sí, pero también es verdad que lo que sobran son oficiosos, hasta grupos delincuenciales no afines al gobierno estatal pudieron aprovechar el momento para hacerse presentes.

No defendemos a los de la cuarta transformación, de hecho no estamos de acuerdo con las políticas del gobierno federal, pero en esta ocasión ENRIQUE ALFARO es el que debe asumir su responsabilidad no solo culpar pues muchos de los policías del Estado que gobierna no tienen aprobados sus controles de confiabilidad y si los agentes no hubieran matado a GIOVANNI no se hubieran registrado manifestaciones.

Claro que los guardianes del orden, los que aprueban sus exámenes de confianza, deben hacer su trabajo con responsabilidad pero sin violentar o abusar, y si alguien, sea quien sea o la edad que tenga, comete un ilícito pues ser detenido, pero no matar, el no portar un cubrebocas bien pudo ser una sanción administrativa o quizá horas en prisión pero nada más.

Cierto es que se viven tiempos difíciles, que se está ante una crisis de salud y las recomendaciones de las autoridades es que se utilice el cubre bocas para no contagiarse de coronavirus y quien no haga caso o se empeñe en arriesgarse y arriesgar a quienes les rodean sea sujeto a una sanción, mas no a la muerte, eso ya es rebasar los límites, quererse sentir superiores y aprovecharse de la situación para sacar sus malos instintos.

Sensatez y asumir responsabilidades es lo que deben hacer las autoridades, más alla de hacer política y tirar culpas por lo sucedido con GIOVANNI, mucho tienen que explicar los policías, el Presidente municipal de Ixtahuacan de los Membrillos municipio de Jalisco y el mismo Gobernador.

En fin, la situación es que mientras los jóvenes, intelectuales y artistas se manifiestan pidiendo justicia por la muerte de GIOVANNI tristemente los poderosos hacen el caso político.

Aparte de que ENRIQUE ALFARO RAMIREZ anda más preocupado por hacer negocio con el coronavirus, busca seguir en el juego político pues el próximo año el poder tiene que entregar, Jalisco enfrentara una de las elecciones más complicadas en el 2021, se duda mucho que Movimiento Ciudadano continúe, el voto juvenil no lo tendrá.

Mientras los políticos se culpan unos a otros, que hay un muchacho muerto a manos de policías y luto en el alma de una madre, en redes sociales el llamado de los jóvenes es #JusticiaParaGIovanni.