Tampico, Tamaulipas, 7 de Junio de 2020.- Grupos de colectivos activistas de la zona conurbada protestaron esta tarde en contra de la represión policiaca pidiendo justicia para Giovanni López y protestando por la brutal

manera en que fue asesinado, acusaron a gritos “FUE EL ESTADO”.

La protesta pacífica que fue convocada a las 5 de la tarde por redes sociales, inicio un poco

más tarde y los manifestantes representantes de diversos grupos de activistas de la zona

conurbada, fueron como 30 jóvenes.

Acusaron a los gobiernos federales estatales y municipales de ser represores ciudadanos y

rememoraron que con los policías su brazo ejecutor.

Hablaron los diferentes ponentes de la brutalidad policiaca que existe en el país, y

consideraron que los policías en México no cuidan a los ciudadanos, sino que por el

contrario los reprimen.

“A mí no me cuidan los policías, -dijo una joven al micrófono-, me cuidan los

compas”.

La protesta acuso al estado de fascistas y represores, dejando en claro que estaban en esta

protesta para levantar la voz, y aclararon que Giovanni López, no ha sido el primero en

morir, aunque tampoco será el último.

Pero siempre habrá compañeros solidarios que re4alizen las protestas por esta brutalidad

policiaca ordenada desde los sótanos del palacio federal