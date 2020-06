Ciudad de México.- Los cantantes Jesse y Joy, manifestaron que no quieren que las cosas regresen a la normalidad luego del confinamiento por el COVID-19, pues aún así las cosas no serían igualitarias, la pregunta es que se va a hacer para para que ese mundo que se imagina mejor pase.

Una de las desigualdades que consideran los artistas es la discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTl+, con la que Joy se identifica, por lo que comentan no se quedarán con los brazos cruzados.

«Yo como mujer, casada con otra mujer, viniendo de un papá que me trató de hacer lo más independiente posible, de pronto recuerdo muchas enseñanzas muy machistas; fue la educación que a mí me dio y yo tengo que romper cotidianamente esos patrones cuando yo veo que estoy educando a mi hija», menciona la cantante.

«Eso está en la cultura, en la sociedad, en lo que respiramos, ahí es donde viene esa responsabilidad colectiva. Cuando preguntan si se cree que el mundo va a cambiar con esta pandemia es no, el mundo ya cambió, no podemos volver a esa normalidad porque no es igualitaria, la pregunta es qué se va a hacer para que eso termine y para que ese mundo que se imagina mejor, pase», explica Joy.

Aunado a ello, los hermanos Huerta lanzarán, junto con la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y en colaboración con Yaaj, transformando tu vida A.C., la segunda fase de la campaña Justicia Sin Discriminación, para colaborar en acciones a favor del respeto a los derechos humanos de las personas LGBTI+.

También ayudarán a difundir el rechazo a las prácticas que, llamadas terapias, buscan reunir esfuerzos para corregir la orientación sexual o la identidad de género.

«Hay una especie de ignorancia heredada porque es la cultura que se da desde casa; hay prácticas que corrigen la orientación sexual o la identidad de género y no encontramos las palabras para explicarla porque, ¿quién te va a querer corregir la orientación como si fuera una enfermedad? No es siquiera primitivo, simplemente no deberían existir», señala Jesse.

Asimismo, los intérpretes dijeron no estar en contra de ningún género, músico o rapero y saben que hay canciones de liberación sexual con las que los adolescentes pueden emocionarse y lo apoya siempre y cuando «Sea una mujer escribiendo de ella y no un hombre perpetuando el cómo debe ser esa liberación».

Por otro lado, la contingencia sanitaria ha hecho que Jesse y Joy puedan disfrutar de su familia durante este tiempo, algo que no hacían por completo desde los últimos 15 años y no descartan hacer un documental sobre su trayectoria artística.