Cd. De México, 23 de junio 2020.- Entre sus principales características, se conoce que es biodegradable y que conserva el agua hasta por 40 días.

Los actuales tiempos exigen medidas concretas en pro de la protección y el cuidado del medio ambiente. El cambio climático y la actual pandemia del COVID-19, nos hablan de la necesidad de cambiar nuestra relación con la naturaleza, utilizando procesos, tecnologías y teniendo estilos de vida que sean más amigables con los distintos ecosistemas que hay en el planeta. Es por eso que, en países de todo el mundo, los científicos, sea por iniciativa privada o impulsada por los estados donde viven, han llevado adelante descubrimientos e invenciones con un enfoque ecológico.

Apareciendo ahí el proyecto Lluvia Sólida de Sergio Rico, que consiste en un polímero que tiene la capacidad de absorber el agua, para que después esta sea utilizada en su justa medida en la agricultura. Solo 10 gramos de este polvo pueden absorber hasta un litro de H2O, logrando retenerla hasta por seis semanas en estado sólido. Esta nueva agua en polvo, es biodegradable, no es tóxica y ayudaría a reducir el uso de este líquido en un 90% en trabajos y áreas como la agricultura.

Al lograr encapsular el agua de la lluvia, el polímero de acrilato de potasio biodegradable se transforma en un gel capaz de retener el agua durante 40 días. De esta manera, las plantas pueden estar hidratadas sin tener que esperar lluvias ni riegos. Este polvo que se hidrata con agua de lluvia, se comercializa actualmente en países como Argentina, Ecuador, India, Rusia, Perú, España o los Emiratos Árabes Unidos. Además de en México, de donde es Sergio Jesús Rico Velasco, ingeniero del Instituto Politécnico Nacional y fundador de Lluvia Sólida.

Solo bastarían 25 kilogramos de este producto por hectárea de cultivo, ahorrando de esta manera, aproximadamente el 80 por ciento de los costes de producción. Sin considerar siquiera la reducción de los costes en infraestructura hidráulica, debido a que en muchos casos no se necesitarán otros sistemas de riego. Su enfoque ecológico, no solo ayudará a necesitar menos agua en un futuro, sino que también, al ser biodegradable y no tóxica, permitirá reducir considerablemente las tasas de contaminación.