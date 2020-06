Ciudad de México. 22 junio 2020. Con el objetivo de prevenir enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo mes iniciará la difusión de la campaña de orientación nutricional en medios de comunicación, la cual estará acompañada de una nueva asignatura en el nivel básico de educación pública, Vida Saludable.

“Esto va a significar mensajes en radio, televisión periódicos, en redes sociales pero también se está contemplando que haya una materia en la educación formal. En los libros de texto se va a enseñar, se va a educar para la salud. Van a tener contenidos educativos con este propósito. Ya nos estamos preparando”, precisó.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario dijo que se pretende generar hábitos alimenticios saludables, evitar el consumo de productos procesados, con alto contenido de grasas y azúcares, e incentivar la actividad física.

“No es decir: ‘Ya no va a distribuirse en los altos de Chiapas o en el estado o en el país’. No puede haber prohibiciones, lo que tenemos que hacer es transmitir orientación de qué es lo que es bueno y qué no es bueno para la salud. Es hasta ahora que estamos hablando de estos temas porque se consideraba normal la botella de refresco industrializado, habiendo fruta y maíz, tantas bebidas nutritivas”, subrayó.

Agregó que los llamados productos chatarra, además de ser perjudiciales para la salud resultan más costosos que una fruta, por ejemplo.

En la campaña, aclaró, se utilizarán tiempos oficiales del gobierno federal.

Ajuste de estructuras administrativas garantizará austeridad

El jefe del Ejecutivo reafirmó su convicción de ajustar las estructuras administrativas y erradicar la duplicidad y la simulación para reducir costos.

“Imagínense cuánto nos vamos a ahorrar, claro, lo vamos a ir haciendo poco a poco y tengo que ir informando a la gente (…) el funcionamiento del nuevo gobierno a partir de una nueva realidad”, remarcó.