LAREDO, Texas, 25 de junio.- Los hospitales de esta sureña ciudad texanas

se encuentran trabajando a su máxima capacidad para atender los contagiados

graves de Covid-19,

La Unidad COVID-19 en el Centro Médico Laredo tiene un total de:

30 camas para pacientes no críticos o 14 de esas camas están siendo

utilizadas actualmente por pacientes con COVID 19.

42 camas de unidades de cuidados intensivos (UCI)

20 de esas camas en la UCI están asignadas a pacientes con COIVD-19; 14 de

ellos están siendo utilizados actualmente por pacientes con COVID-19.

La Unidad COVID-19 del Doctors Hospital of Laredo tiene un total de: 35

camas para pacientes no críticos

8 de camas de manguera están siendo utilizadas actualmente por pacientes

COVID-19.

24 camas de UCIo 8 de esas camas de UCI están asignadas para pacientes

con COIVD-19; 6 de estos están siendo utilizados actualmente por pacientes de la

UCI COVID-19.

El número real de camas disponibles cambia con frecuencia y depende del

número de trabajadores de atención médica disponibles en cada unidad.

«Esta tendencia es insostenible a menos que tomemos medidas inmediatas»,

dijo la Autoridad de Salud de la Ciudad de Laredo, Víctor Treviño.

«Hemos planeado sobretensiones en nuestro sistema de atención médica y

estamos trabajando con los trabajadores de salud estatales y locales para construir

turnos. espacio de cama de hospital, si es necesario».

“La orden enmendada que firmé esta semana establece que todos los

hospitales locales deben enviar un informe diario al Departamento de Salud de la

Ciudad con varios indicadores clave, incluido el inventario de camas de la UCI y el

número total de camas no utilizadas en el hospital que se pueden convertir para

COVID- 19 atención de pacientes «, dijo el alcalde Pete Sáenz.»

Además, a todos los hospitales se les ha ordenado durante algún tiempo

reservar el 15 por ciento de su capacidad para el tratamiento de pacientes con

COVID-19.

A pesar de estas medidas, ahora estamos en capacidad en el Centro Médico

Laredo y estamos haciendo los arreglos para brindar atención a los pacientes con

COVID-19 en el Doctors Hospital of Laredo.

Nuestra Autoridad de Salud local está trabajando con el Coordinador de

Manejo de Emergencias de la ciudad y otras entidades para garantizar que

tengamos suficientes camas, incluidas las camas de la UCI, disponibles en Laredo

en el evento vemos una oleada de pacientes».

El alcalde Sáenz continuó diciendo: “Esto no es una broma. La gente está

muriendo y la infección se está extendiendo. Esto puede empeorar a menos que

todos actuemos para detener la propagación de este virus. He visto a demasiados

residentes presentar argumentos sin fundamento para no usar una máscara

mientras están en público y muchos continúan reuniéndose en grupos incluso

mientras Laredo se encuentra actualmente en el Nivel 4 – Riesgo más alto en

nuestro sistema de alerta. Esta es una pandemia global y, literalmente, todos están

en riesgo, y algunos en nuestra población tienen un riesgo aún mayor de desarrollar

complicaciones por el nuevo coronavirus. Ahora no es el momento de acumular o

preocuparse solo por su propio bienestar. Debemos pensar en nuestros vecinos y en los más vulnerables entre nosotros. Solo si todos toman medidas preventivas, es

decir, usar máscaras faciales, distanciamiento social, lavarse las manos para evitar

grandes multitudes y quedarse en casa cuando sea posible, podemos asegurarnos

de que todos los que llaman hogar a Laredo estén a salvo”. [