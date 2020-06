CIUDAD DE MÉXICO, 26 de Junio de 2020.- Dos policías y una mujer que viajaba en un vehículo particular perdieron la vida durante en atentado conta el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

En videoconferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que el funcionario se encuentra estable, fuera de peligro y está siendo atendido en un hospital.

Detalló que dos elementos del equipo de seguridad del secretario fallecieron y ofreció su apoyo a los deudos.

A las familias de estos dos valientes policías les envió mi más sentido pésame y decirles que no van a quedar en desamparo.

Añadió que, lamentablemente falleció una mujer que transitaba en un automóvil por la zona.

La policía tiene mando y está trabajando para reforzar la seguridad de los habitantes, les reitero mi compromiso para garantizar la paz y la seguridad», enfatizó.

Referente a si integrantes del gabinete han sido amenazados, la mandataria capitalina señaló que no se tiene información sobre ello, «hasta donde sabemos no es así, evidentemente la fiscalía tiene que llegar a las últimas consecuencias, no he recibido amenazas».

Lo que hay es un muy buen trabajo del secretario de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía para grantizar la paz y ese trabajo va a seguir aquí no hay marcha atrás.