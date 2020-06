México, 07 de Junio 2020. Guillermo Almada ha confesado que fue uno de los 15 casos positivos por Covid-19 en Santos. Sin embargo, desconoce cómo se contagió del coronavirus.

«Voy a ser más específico, mi señora es médico. En mi casa, mi señora es la que hace los mandados, porque obviamente como es su especialidad, ella sabe protegerse más. Los niños chicos tampoco salen y tenemos una empleada. A veces salían al parque, acá a la esquina, que son 20 metros de casa. Era el único lugar al que iba cuando no había gente y el único que se contagió en mi casa fui yo, fui el único que no salió de mi casa», dijo.

El DT de los Guerreros nunca presentó íntimos del virus letal.

«Fue asintomático; todavía no sabemos cómo me contagié y le puedo dar fe que yo no salí de mi casa. Esta enfermedad es tan traicionera y estamos aprendiendo cosas todos los días, que uno no sabe en qué momento le puede llegar. Gracias a Dios no tuve ningún síntoma».

El charrúa profundizó sobre el tema del coronavirus en La Comarca.

«Hay otros jugadores que los papás son médicos que les hicieron respetar a raja tabla el cuidado y también se contagiaron. Estamos todos aprendiendo de esta enfermedad. Gracias a Dios estamos todos recuperados, ya dieron negativo varios tests que nos hicimos, éramos asintomáticos».