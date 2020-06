Bloque de gobernadores/

harían manita de puerco,/

a un personaje muy terco/

que sólo ve conservadores…

Urge importante reunión/

entre AMLO y mandatarios/

y sin agrios comentarios/

se alcance una solución…

Cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue sacado de Los Pinos por el ranchero alegre de VICENTE FOX QUESADA, para que su consorte MARTA fuera la que gobernara el país, los mandatarios priistas entendieron el poder que tenían en sus manos.

Acostumbrados a ser un apéndice presidencial durante la “dictadura perfecta”, los gobernadores del PRI por fin tuvieron las manos libres con el presupuesto local para hacer lo que les viniera en gana en el sexenio foxista, incluso palomear a los delegados federales.

Lo anterior sirve como preámbulo para entender la fuerza que están tomando actualmente los gobernadores, quienes han rebasado por mucho a los líderes de los partidos políticos y también a ciertas voces desde las trincheras de los organismos no gubernamentales.

Desde la llegada de la Cuarta Transformación al país, tomada de la mano del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ninguna voz había realmente cimbrado las paredes de Palacio Nacional y acaparado los ojos del país.

Al Presidente mexicano no le ha causado ninguna incomodidad voces como las de los expresidentes VICENTE FOX o FELIPE CALDERÓN; no le hacían ni cosquillas, pero de todas maneras le provocaban un cúmulo de carcajadas.

Tampoco le ha dado mucho crédito a las voces de DANTE DELGADO, de Movimiento Ciudadano, o MARKO CORTÉS, del Partido Acción Nacional; ni para qué mencionar al líder del PRI, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, a quien adjetivan como “El Tibio”.

Ahora las cosas han cambiado y los gobernadores que conforman el llamado bloque “Norte-Pacífico”, que suman casi una decena, se han convertido en una real oposición así como un peligroso contrapeso para la Cuarta Transformación y su líder.

Con recursos locales propios, con reflectores a modo y —sobre todo— aprovechando los yerros y la cerrazón de la Cuarta Transformación, los gobernadores demandan audiencia en Palacio Nacional para exponer las realidades locales de sus estados.

No hay razón para que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR les niegue una audiencia para coordinar acciones que estarían encaminadas a la atención de la emergencia sanitaria y normar criterios sin intermediarios.

Una realidad a la que no se puede cerrar los ojos, es que los mandatarios estatales han atendido prácticamente solos esta emergencia sanitaria ya que la 4T prefiere atender “proyectos personales” como —por ejemplo— el tren maya.

Si el Presidente continúa en el tren de la cerrazón y hace oídos sordos a este llamado de sentarse en la mesa de las soluciones con los gobernadores, estaría enviando a la nación el mensaje de que no le importa lo que suceda fuera de la mañanera o Palacio Nacional.

LÓPEZ OBRADOR ya debe entender que gobierna para todos los mexicanos y no sólo para los 30 millones que votaron por él o sus aplaudidores. México es una República y no sólo Palacio Nacional, las giras presidenciales o la mañanera… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Para Palacio Nacional las demandas de los gobernadores de reunirse con el líder de la 4T, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, está causando resquemor y nerviosismo… Comentan —en el plano nacional— que hay algunas voces que se oponen a que cuaje una cita entre el Presidente y los mandatarios, porque para la “gente de Palacio” eso sería tanto como una “derrota” y sólo confirmaría que el bloque “Norte-Pacífico” —al que se están sumando más mandatarios—, está tomando fuerza o convirtiéndose en un peligroso contrapeso de cara a la próxima elección; la moneda está en el aire… ¡Ay nanita!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- En algunos hospitales de Tamaulipas tienen mucha prisa por ocultar o negar la presencia de Covid-19 entre personal médico y de apoyo, ¿quién dio la orden…? Lo anterior podría considerarse un “silencio criminal” ya que pone en riesgo a todos los que por necesidad acuden a los nosocomios para atenderse de cualquier padecimiento, van de visita o de apoyo a un familiar… Parece que la imperiosa necesidad por ocultar la real cifra de personal médico contagiado, es evitar se evidencie que la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) ha dejado “a la deriva” a una parte de su personal, al grado que son los propios médicos y enfermeras que han cargado con los gastos para adquirir sus respectivas protecciones… ¿No se han seguido los protocolos para evitar los contagios o no tienen los insumos para atender al pie de la letra los protocolos?, cualquiera de las dos respuestas es grave y evidencia a la SST… Son rumores, rumores, rumores…

~~EXHORTA RIVAS A NO BAJAR LA GUARDIA.- El presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, exhortó a la población a que no baje la guardia en cuanto a las medidas preventivas para contener la pandemia de Covid-19. Remarcó que el implemento de la primera fase de la reactivación económica, no significa que ya se acabó la emergencia. Destacó el decreto del Gobierno del Estado que mantiene hasta el 15 de julio el distanciamiento social y las medidas sanitarias en todo Tamaulipas, debido al aumento de contagios en los últimos días.

~~ÁGORA~~

LA SOLEDAD PARA algunos es una “buena compañera” que otorga la tranquilidad para navegar en los mares del ingenio y la creación; para otros es un pesado costal que es difícil cargar… La soledad es invitada, no llega porque así lo desea; se le busca o ella toca a la puerta para que se le invite, pero nunca se da el permiso para actuar por sí misma… Para unos la soledad es una amiga, para otros la enemiga… Hay quienes caminaron por la vida sembrando mezquindades, que la única compañía que les queda al final del camino es la soledad como eco permanente que les recuerda la clase de persona que fueron… Otros sembraron alegría y repartieron sonrisas que hasta la misma soledad alegremente toca la puerta para estar con ellos… Nunca es tarde para cambiar y mejorar… Hasta mañana…

