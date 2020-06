Ciudad de México. 08 junio 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se encuentra bien y cumple con las recomendaciones de los médicos, esto, luego de que el día de ayer Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que dio positivo a coronavirus o COVID-19.

«Estoy bien, estoy siguiendo las recomendaciones de los médicos, de los especialistas que debemos seguir todos independientemente de nuestro cargo, de nuestro trabajo» aseguró.

Al cuestionarle si ya se ha realizado la pureba de coronavirus López Obrador afirmó que no se ha realizado la prueba del COVID-19 y recordó que ésta solo debe tomarse si se tienen los síntomas.

«Ya lo expliqué, no me hago la prueba porque no tengo los síntomas, afortunadamente estoy bien, y me cuido, guardo la sana distancia, ahora que fui a la gira no hubo gente, solo pocos medios», señaló el jefe del Ejecutivo.

«Cuidarnos y hacernos la prueba si se presentan los síntomas, lo que han recomendado los médicos, tos seca, dolor de cabeza, calentura, malestar o dolor de cuerpo. Si se tienen estos síntomas pues hay que ir a hacerse la prueba», expuso.

Dijo que para salir a flote de la crisis, «todos tenemos que cuidarnos, no salir de casa si no es necesario, repito, cuidarnos en el hogar, en la familia, seguir cuidando a los adultos mayores como se ha venido haciendo».

El mandatario federal lamentó que Zoé Robledo y su familia padezcan por el Covid-19 y deseo su mejoría.