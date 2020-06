Cd. Victoria, Tamaulipas (30 de junio de 2020).- Con más de dos millones y media de toneladas de CO2 emitidas al aire, la empresa española Iberdrola resulta ser la más contaminante en Tamaulipas, y no la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró Edna Rivera López, coordinadora de la fracción de legisladores de MORENA en el congreso local.

“Quiero decirles que la CFE no es una vergüenza porque todas las empresas que generan energía en el Estado no pagan por trasladar, porque llegue la energía a los hogares, lo hacen a través de las redes de la CFE”, dijo.

Además de la paraestatal, en Tamaulipas, dice, hay nueve empresas que generan energía a partir de combustibles fósiles “de esas nueve solamente dos son de CFE, todas las demás son particulares”.

Dice que se conocen los datos de que la planta de cogeneración de energía de la empresa Iberdrola, instalada en el corredor industrial de Altamira, es la que más contamina.

“Iberdrola emite dos millones 593 mil toneladas (de dióxido de carbono) al año, sumando las emisiones de contaminantes de las siete empresas privadas que producen energía en Tamaulipas, nos dan 5 mil 591 millones de toneladas, y no es la CFE la que más contamina”, explicó.

Aclaró que los diputados de MORENA no se oponen a las medidas que mejoren el cuidado del medio ambiente, sin embargo, consideran que establecer un impuesto ecológico no garantiza que lo que se recaude se use para reparar los daños ambientales.

“Quiero que quede muy claro que en el grupo parlamentario de MORENA, estamos completamente a favor de cuidad el medio ambiente”, apuntó.