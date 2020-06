Cd. Madero, Tamaulipas, 24 de Junio de 2020.- Aunque el Partido Revolucionario Institucional en Ciudad Madero, no se encuentra en las preferencias de las “encuestas” y nos pongan debajo de las preferencias electorales para el 2021, no significa que el tricolor esta derrotado, porque enfrentaremos a un PAN dividido y a un MORENA con “infiernitos”, afirmo el ex diputado federal Gustavo González Balderas, actual dirigente del CDM del PRI maderense.

González Balderas, explico que en las últimas semanas se ha ventilado en los medios de

comunicación las diferencias al interior del Partido Acción Nacional, pero además vemos

que los grupos de MORENA, no solo en el municipio, sino que en el estado y el país, traen

sus “infiernitos” al interior de sus organizaciones políticas.

Al cuestionar que su partido no está en las preferencias electorales de las encuestas que han

circulado en las redes sociales y que posesionan a MORENA, respondió que estas solo son

“una fotografía del momento” y aún estamos lejos de la elección de alcaldes, diputados

locales, así como la elección federal donde elegiremos a los diputados federales.

El líder tricolor maderense se mostró despreocupado de lo que dicen las encuestas y

sostuvo “eso es lo que siempre se dice en las encuestas, pero muchas cosas pueden pasar,

MORENA trae sus infiernitos y el PAN se muestra públicamente dividido, además remarco

que aún estamos a un año de la elección y falta mucho camino por recorrer, creo que si

trabajamos en la unidad del PRI y marcamos un gran esfuerzo, presentando a un candidato

competitivo, tendremos posibilidades de salir adelante.

Gustavo González Balderas, hablo claro en la entrevista y considero que muchos quieren

ver al PRI como un partido satélite o de comparsa, dejando en claro que eso nunca lo verán,

porque la historia del PRI no miente, somos el Partido que más elecciones ha ganado en

México.