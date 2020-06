Believe it or not, como decía el famoso caricaturista y columnista Robert Ripley, por

cierto norteamericano; aunque usted no lo crea el Presidente de México, Andrés

Manuel López Obrador, andando en Palenque, Chiapas, en gira de trabajo,

recomendó a los mexicanos como medida preventiva para que no les dé el

coronavirus “no mentir, no robar y no traicionar”.

Sabemos que esas tres sentencias o advertencias son parte de la política de gobierno

del mandatario nacional, las estrenó andando en campaña con magníficos resultados,

prueba de ello es que el día de la jornada ganó de calle las elecciones, pero ahora con

la pandemia del coronavirus encima, matando gente a granel, a muchos les dio risa su

ocurrencia de revolver “patas con bofes” o “las paridas con las preñadas”.

Casi al parejo que el aterrizaje del coronavirus se dio en México y semanas después

se convirtió en pandemia, como lo anunció la Organización Mundial de la Salud

(OMS), el Presidente López Obrador causó polémica en el país al pedir a los

mexicanos que carguen consigo amuletos y estampitas de santos y vírgenes, paa

hacer frente al coronavirus, las que por cierto llevaba consigo y las mostró en rueda de

prensa.

El mandatario explicó que los santos funcionan como “escudo protector” ante la

pandemia y otros males que golpean al país, En su desvelada conferencia de prensa

mostró dos escapularios con la oración “Detente enemigo, el corazón de Jesús esta

conmigo”. También dijo lo mismo al mostrar la estampa de un trébol de seis hojas.

Pero, pero, pero, el decirle a los mexicanos que ayuda mucho para que no te de el

coronavirtus “no mentir, no robar, no traicionar”, para nosotros es un vil engaño, quizá

bien intencionado, pero sigue siendo un engaño que no se puede comparar con los

amuletos, los santos y las vírgenes, ese ya es otro nivel.

Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones de la Cuarta

Compañía de Infantería de éste municipio (Palenque), se le preguntó al mandatario

las medidas que en lo personal toma diariamente para protegerse del coronavirus y

respondió que es cuidadoso con su aseo personal y en su alimentación.

Remarcó que no mentir, no robar, no traicionar, “eso ayuda mucho para que no te dé

el coronavirus”.

Ni que decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le acaba de dar un

“machetazo a cabo de espadas”, al avalar que funcionarios del Banco de México

(BANXICO), Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Federal de

Telecomunicaciones (IFT), reciban salarios más altos que el Presidente de la

República, Andrés Manuel López Obrador. Seguramente el fallo de la SCJN le cayó

como un cubetazo de agua helada. Ya que el jura y perjura que nadie debe ganar más

que el presidente.

En consecuencia los altos mandos de los tres organismos mantendrán sus salarios

intactos hasta que la Corte resuelva en definitiva las impugnaciones contra el tope

salarial establecido en el PEF 2020.

Por cierto en sus demandas el Banxico, INE e IET, solicitaron a la SCJN que precise

como se compondrá el salario del Presidente de la República, porque el PEF 2020 no

se incluyeron las prestaciones que recibe en especie, como la vivienda, alimentación,

transporte y otras.

En la Cámara de diputados los grupos parlamentarios del PAN y del PRD están

cuestionando la estrategia del gobierno federal para enfrentar la pandemia del

coroavirus COVID-19 y acusaron que ha sido un desastre y el subsecretario de Salud,

Hugo López-Gatell juega con la vida de los mexicanos.

A nombre del grupo parlamentario del Acción Nacional el subcoordinador de Difusión y

Mensaje, Carlos Castaños Valenzuela, dijo que el gobierno de López Obrador ha

manejado la pandemia de forma desastrosa por la desinformación, la falta de

transparencia en los datos y las decisiones unilaterales son los rasgos más evidentes

de la ejecución de políticas públicas y agregó que el Ejecutivo Federal subestima

constantemente los verdaderos estragos de la crisis poniendo en riesgo a las familias

mexicanas.

Por su parte la diputada perredista, Mónica Almeida, dijo que cada día que pasa

México marca un nuevo record en mortalidad por casos de COVID-19, pese a esto las

autoridades decidieron arrancar con la “nueva normalidad”, teniendo a casi todos los

estados en rojo y pese a esto el presidente Andrés Manuel López Obrador reactivó

sus giras y cumplió sus caprichos, poniendo en riesgo miles de vidas.

La legisladora del PRD calificó de “imprudente y poco efectivas las estrategias que

López Gatell ha realizado para contrarrestar los brotes de coronavirus y las acciones

emprendidas por López Obrador, para salvaguardar la economía e integridad de los

mexicanos son prácticamente inexistentes”.

Por cierto el presidente AMLO reconoció que tiene diferencias políticas con el

gobernador de Jalisco, pero aclaró que no tiene interés en pelearse con él y rechazó

las acusaciones que hizo en su contra, de las que le pidió que no se retracte.

Algunos periodistas denunciaron en redes sociales la presencia de miembros de

MORENA durante las protestas en Guadalajara, por el asesinato del joven albañil

Giovanni López, tras ser detenido por elementos de la Policía Municipal en

Ixtlahuacan de Membrillos. El miembro más visible de los grupos de choque fue

identificado como Jesús Torres, el que supuestamente coordinó las protestas y es un

declarado activista de MORENA. Su presencia también fue detectada en la

movilización de la consulta en que fue cancelada la inversión de la cervecera

Constellation Brands, en Tijuana, Baja California Norte.

Con base en las investigaciones derivadas de la pandemia COVID-19, a nivel

internacional se empezaron a tomar en cuenta factores como la obesidad en los

pacientes que diéron positivo al virus.

Así lo refirió la Dra. Alicia Rodríguez Briseño, durante la ponencia “Obesidad

Metabólicamente Enferma, COVID-19 y Alimentación”, dictada vía remota para la

Facultad de Medicina de Tampico, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

La Doctora en Nutrición Clínica, Investigadora y Docente de Posgrado del Hospital

Central Sur de Altas Especialidades de PEMEX, explicó que luego de los brotes de

COVID-19 en China, Italia y España, fue hasta la propagación del virus en Estados

Unidos, cuando los científicos empezaron a estudiar la obesidad como otro de los

aspectos riesgosos en los pacientes positivos a COVID-19.

“Es un error usar el índice de Masa Corporal (IMC) como un predictor de obesidad.

Ya que no se puede predecir el peso. Y la obesidad es un incremento entre el tejido

adiposo y nos lleva a un estado inflamatorio de bajo grado”, apuntó.

“Hay una proteína mitocondrial que se encarga de regular el tejido adiposo, cuando los

pacientes carecen de ésta proteína empieza a haber una expansión del tejido adiposo

disparada” dijo, tras añadir que “un paciente delgado puede ser también con obesidad

metabólicamente enferma”, remarcó. Y vamos por más.

