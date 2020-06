Si el niño es llorón y luego lo pellizcan, entonces se verá en la necesidad de

tomar otras medidas, medidas que traigan consigo, por ejemplo, que la

población haga caso, pero tal parece, que los mexicanos solo entendemos las

situaciones, cuando hay multas de por medio, y la afectación es directa al

bolsillo.

Regresar a las actividades económicas en pequeños y medianos negocios,

para evitar la quiebra total y en muchos casos, darle un respiro a la economía

familiar, parecer ser que está trayendo cosas peores, que las previstas, como

el incremento de contagios y la muerte de más pacientes por el covid-19.

La entrada en operación de la industria cervecera trajo grandes filas en

tiendas y súper mercados, a tal grado de provocar el llanto en muchos

tomadores de alcohol, a través de las chelas, pero esto también provoca, las

reuniones de los compadres, de las familias, de los amigos, que haciendo

caso al presidente López Obrador, y su desinformación diaria, provocan caos

y aglomeraciones, en muchas ciudades del país, con el argumento que el

programa de Sana Distancia ya termino, la poca información y las mentiras

de la misma, provocaran más contagios según los expertos.

Al presidente le urgía andar en campaña; le urgía estar en contacto con la

gente, en los tiempos, que su popularidad, está en caída libre; era urgente y

su política social, aplicable, es para, resarcir los votos perdidos, no para salvar

una economía maltrecha por la pandemia y sus efectos posteriores.

Es inaceptable, que se adopten medidas, para la reapertura de comercios y

negocios, aunque sea al 25%, cuando 31 d 32 estados están en semáforo

rojo, cuando la curva de contagios está en su apogeo, y muertos aumentan

cada día, dejando llanto y desolación.

Los próximos días serán un termómetro para medir las consecuencias de la

irresponsabilidad, que el gobierno federal, mando a los Estados y Municipios,

todo el peso del control de la pandemia y como Pilatos, una vez más se lavó

las manos.

Mientras los estados luchan por contener la pandemia, evitar al máximo los

contagios, el presidente anda de gira, por el sureste, una de las regiones con

más infectados, y da un mensaje contradictoria de las recomendaciones de

salud pública.

Mucha gente se hace la pregunta ¿si el presidente sale, porque nosotros no?

¿Si él puede porque nosotros no? Poniendo en entredicho la autoridad en

salud de los estados y municipios, que para colmo, tendrán que cargar con el

peso de la desgracia. Pero esto no es novedad, las acciones de contención,

fueron tomadas anticipadamente por los estados, el gobierno federal actuó

cuando ya no le quedó otra salida, pero siempre han sido los gobernadores,

lo que han tenido el control de las acciones sanitarias en esta cuarentena.

De recursos ni hablar, el presidente montado en su macho, no dio y no dará

nada a las entidades federativas, que se rasquen con sus propias uñas, pero si

aventó toda la responsabilidad a sus gobiernos locales, y los acusa de

neoliberales, y de ser responsable de sus acciones, además de acusarlos a

algunos de ellos de golpistas; mientras el rompe todas la reglas de

confinamiento y sana distancia, dejando al descubierto su forma de hacer

política.

Mientras eso pasa, en el país, hay desorden y las personas de por si tercas,

ahora acusan a los comercios y locales de querer impedirles el paso, cuando

la sana distancia a terminado, cosa que no es verdad, porque son los estados

responsables de atender estas necesidad y sus medidas preventivas.

Al tiempo.