Barcelona, España, 24 de Junio 2020. Kun Agüero ha superado con éxito la operación a la que fue sometido este miércoles en Barcelona, luego de la lesión en el menisco de la rodilla izquierda sufrida a inicios de la semana en la victoria del Manchester City sobre el Burnley.

El delantero argentino compartió su sentir con sus seguidores luego de salir del quirófano: «Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo».

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 24, 2020