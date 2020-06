Al escribir el título de hoy, a mi mente vino el documental mexicano, donde se

denuncia la injusta y burocrática vida judicial en México, contra Toño Zúñiga, un joven

de entonces 26 años de edad (2005), cuando una patrulla de la policía de la CDMX lo

arresta injustamente, acusándolo de homicidio.

Antonio Zúñiga contrató a dos nóveles abogados, cuya inocencia en la justicia les

hizo tener la esperanza de regresar la libertad al defendido, aún ya sentenciado por un

juez, pero con un defensor de oficio que litigaba con una cédula profesional falsa.

Presunto Culpable es un documental llevado a las salas cinematográficas del país,

donde se observa paso a paso el juicio, sin actuación, sin caracterización. Así burdo…

cruel… real… descarado… Usted seguro conoce el final.

El culpable de hoy es la inteligencia del hombre cuando inventa y difunde esa

maravillosa tecnología de la comunicación llamada Internet y contra todo lo que se

pensó, no solo enseña, no solo divulga ciencia… También engaña, confunde, forma

opiniones muy controvertidas al grado que muchos mandatarios en el mundo están

‘batallando’ porque sus gobernados ya no se dejan engañar o en su caso, dan mayor

crédito a otros.

Internet es el culpable de que en varias ciudades de los Estados Unidos, los

últimos días de mayo, han sido de gran tensión, porque por redes sociales se han

organizado manifestaciones en las afueras de la Casa Blanca en Washington, obligando

al presidente Donald ‘Copetes’ Trump, a refugiarse en el búnker de los sótanos de la

residencia oficial.

En lugares como la Pandémica Ciudad de Nueva York, en Los Ángeles, Chicago,

desde luego en Minneapolis y la capital de ese país, Washington, hubo disturbios

callejeros donde autos policiales arrollaron a manifestantes y obligaron al toque de

queda desde las 4 de la tarde.

Los escándalos en muchas ciudades gringas se dieron por el asesinato callejero

cometido por un policía blanco contra un afroamericano, a quien denunciaron por pagar

con un billete falso y mientras la policía alegaba alteración de la conducta del detenido,

los videos demuestran la violencia de la policía, que terminó por asfixiar a George

Floyd.

Lamentable, Floyd no es el último nombre de una muy larga lista de víctimas por

los excesos de la policía gringa contra el racismo arraigado de los estadounidenses, por

lo que las protestas se elevaron y por la misma reacción policiaca, los disturbios,

saqueos y si adiciona las tontas reacciones del presidente Trump, por Twitter,

provocaron verdaderas batallas urbanas.

Internet ha tenido la culpa de que ya no creamos en los discursos oficialistas de

políticos locales o en el extranjero, que pretenden su palabra sea ley divina, pues los

ciudadanos gracias a Internet, conocen opiniones contrarias.

Aquél viejo e irónico anécdota de un candidato que ante su ‘animalado’ público

hizo como promesa de campaña la construcción de un puente… Solo que en esa

comunidad no había río, canal, laguna o mar… el equipo de campaña se apresuró a la

aclaración. La soberbia del candidato llegó a tanto, que también prometió el río.

Internet es culpable de que muchos gringos, mexicanos y en general muchos

ciudadanos de diversos países, no crean en el coronavirus, porque en redes sociales les

han dicho que es política internacional para ‘matar’ gente porque ya ‘somos muchos

millones en el planeta’

Inicialmente se dedujo que la ignorancia de la gente inculta, su bajo nivel

educativo, su rango socioeconómico y no faltó quien señalara el religioso. Pues no,

porque otro con nivel universitario, aseguran no el exterminio de la humanidad, si

hablan la expansión del comercio mundial, de la expansión de empresas, es que se

inventa lo del COVID-19.

Internet es acusada de publicar que ambas posturas son producto de las redes

sociales porque “hay avisos que el mismo gobierno está dando sobresueldos a médicos

y enfermeras para que logren su cometido…” Nunca nadie señala una fuente, las redes.

Lo cierto es que los gobiernos de la República, incluyendo los de la 4T, han sido

evidenciados con la exhibición de sus mismos datos y claro que los medios de

información solo muestran lo que se ha registrado en videos.

Las televisoras, estaciones de radio, periódicos y portales periodísticos,

evidencian las declaraciones y en ese sentido, “Internet es el culpable de dar a conocer

lo que ahora ya no quiero se diga que dije…”

Por lo pronto El copetes Trump, en Gringolandia, hizo uso de su poder y lanzó su

decreto limitando los mensajes de tres redes sociales importantes.

¿Qué sigue ahora en nuestro México?