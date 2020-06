La gente sigue su rumbo, el caminar cotidiano parecía regresar a la “nueva

normalidad”, bueno si de alguna manera, se le puede llamar normal, a traer

cubre bocas, usar gel antibacterial, y hacer fila para que un termómetro laser

cheque la temperatura, todo indicaba, que pronto se volvería a ser la ciudad

que genera y crece al ritmo de su gente, de la que nació ahí y los que han

encontrado en Reynosa, la oportunidad de vivir mejor.

Hay datos que son precisos recalcar; por ejemplo, que en las ciudades de

Matamoros y Reynosa, es donde se aplican el 60% de pruebas de covid-19,

que Matamoros, es la ciudad en la que la pandemia, creció y se dispersó de

manera más rápida. Llegando a ser, hasta hace pocos días, las que más

contagios registraba.

Sin embargo, la apertura de negocios no esenciales, puesta en marcha por el

gobierno federal, sin tomar en cuenta, a los municipios, que aún estaban en

situación crítica, relajo a la población, y la gente se volcó a las calles y

comercios; aunado a eso, es Reynosa, donde se realizan el 50% de las

deportaciones de migrantes por la patrulla fronteriza, ocasionado un serio

problema social.

La alcaldesa Maki Ortiz, ha sido muy enfática en seguir respetando las

medidas higiénicas y de contención de la pandemia, con argumentos sólidos,

el edil, ha puesto todo el empeño y capacidad operativa municipal, para

contrarrestar el crecimiento acelerado de covid-19.

Interesante también, sería saber, cómo andan los demás municipios de

Tamaulipas, que pasa con las 41 ciudades, en las que se realizan menos

pruebas, y por consiguiente existen menos datos que aportar a la estadística

y curva de contagio.

Es imprescindible mencionar, que donde más pruebas se hagan, más casos

saldrán a la vista, es una regla simple, como ocurrió en España e Italia, que se

hicieron pruebas, pruebas y más pruebas, y que tuvieron como resultados un

alto índice de positivos de coronavirus.

Así como lo mencionamos, en reciente rueda de prensa, la regidora María

Elena Blanco, presidente de la comisión de salud del cabildo la alcaldesa,

dieron a conocer, que en la ciudad se realiza, más de 450 pruebas a posibles

contagios, ocupando la ciudad, el primero lugar donde se realizan más

exámenes covid-19.

Relevante decir que, después de la apertura de los negocios no esenciales, es

cuando se disparó a la alza, el número de casos positivos, aunado de la

entrada en operación de muchas maquiladoras, de grandes empresas y el

flujo continuo de personas por los puentes internacionales, y que no tienen

una actividad esencial que realizar.

La alcaldesa Ortiz Domínguez, manifiesta que; la autoridad municipal,

mantiene constante contacto y comunicación directa con la Secretaria de

Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa y con COEPRIS, con quienes se

trabaja de manera conjunta para darle frente a la pandemia de coronavirus.

Y de manera conjunta, se atienden todos los frentes, que permitan mitigar la

propagación del virus.

La decisión que se tomó de dar un paso atrás y permitir solamente la

apertura de actividades y negocios esenciales, por recomendación del

Consejo de Seguridad en Salud del Gobierno del Estado; es para salvaguardar

la vida de las familias de Reynosa.

Al tiempo.

De Aquello y lo demás.

En el mismo orden, pero en otras ciudades las medidas adoptadas, por los

alcaldes, van también encaminadas a darle a la población mayor seguridad en

su salud.

Por eso el llamado de alcalde de Río Bravo, a continuar con el cierre de

negocios no esenciales, y continuar con la sana distancia, es parte de las

medidas, que por recomendaciones del Comité Estatal de Salud, se deben de

seguir.

En su mensaje, el edil Carlos Ulivarri, reconoció que es Río Bravo, una de las

ciudades con más contagios, con un número de 200, y para el tamaño de la

ciudad, son muchos casos, y por consiguiente se tienen que poner en marcha

los protocolos de seguridad emitidos por la secretaría de salud.

Otro municipio, en circunstancias parecidas es Valle Hermoso, donde el

alcalde Gerardo Aldape, ha estado muy pendiente, de que se cumplan con las

medidas, de mitigación de la pandemia, y evitar el crecimiento de la curva d

contagios.

Para el alcalde Aldape, es de vital importancia, que la ciudadanía, respete las

medidas de salud pública, fundamental, para que la nueva normalidad,

pueda ser posible en las próximas semanas, pero por lo pronto, el

resguardo en casa y la movilidad, son fundamentales, para prevenir los

contagios. Enfatiza.

