En nuestra rutina diaria podemos encontrarnos con incontables oportunidades

de demostrar el amor hacia los demás, incluso estando inmersos en nuestras

tareas cotidianas, podemos ser capaces de ayudar al prójimo.

Sin duda alguna que la fuerza del amor nos transforma, y está en nuestras

manos decidir construirlo y es que amar es un arte, una habilidad que podemos

ir desarrollando, a través de prácticas emocionales, que fortalecen nuestra

esfera afectiva.

Debemos considerar, que el amor crea recursos que beneficia directamente a

nuestra salud, nuestros lazos sociales, nuestra personalidad y mejora nuestra

resiliencia, es una ida y vuelta recíproca, en el cual nos conduce a ser la

mejor versión de nosotros mismos.

Verá usted, nuestras acciones y atención están en mejor sintonía con las

personas que están a nuestro alrededor, experimentamos más calma, estamos

más abiertos y somos más amistosos.

Y es que el amor tiene el poder de reestructurar nuestro sistema neuronal,

conduciéndonos a que podamos experimentar lazos sociales fuertes y además

vernos motivados a implementar hábitos saludables.

Además nos protege, nos ayuda a decirle adiós a esos sentimientos de

soledad, los beneficios son compartidos, ya que nos hace estar más atentos a

las necesidades de los demás y los protegemos.

Aunado a todo esto, grandes beneficios aporta el amor a la salud, para

empezar disminuye el nivel de estrés ya que reduce la producción de cortisol

y con ello la ansiedad o los estados depresivos, haciendo presente estados de

bienestar como el placer y felicidad.

Anote también el aumento de la creatividad, aparecen más pensamientos y

emociones positivas como la alegría, satisfacción, el interés por la vida, se

fortalece el sentido existencial y todo esto es por el papel que juega la

bioquímica del amor al liberar diversas sustancias que producen estados

placenteros.

Y todavía aún más, se refuerza el Sistema inmunológico, al producirse mayor

liberación de endorfinas (unas sustancias conocidas como los antidepresivos

naturales) la sensación de felicidad aumenta, por otro lado, las endorfinas

mejoran el funcionamiento del sistema inmunológico, por lo que el amor

mejora también nuestras defensas ante enfermedades.

También disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, debido a que

se incrementa la producción de dopamina, oxitocina y norepirefrina que

ayudan a reducir este tipo de riesgos para la salud, así que no escatime el amor

y disfrute estados saludables emocionales, físicos y espirituales.

Amable lector, el amor verdadero no tiene final, vence la oscuridad y

transforma lo visible en invisible, esa fuerza del corazón nos conecta con Dios

y con todo lo que existe en el Universo, verá usted es la mejor manera de

caminar por el mundo y nos embriaga en un estado agradable de bienestar.

Es en familia, en donde se hace posible el amor, un afecto sin condiciones; en

donde los padres que inician un pacto filial eterno, porque quieren a sus hijos

porque son su continuación, no en razón de sus cualidades.

Es en este espacio familiar donde florece lo humano del hombre, que es el

enseñarlo a pensar, a profundizar, a reflexionar, es en ese ámbito donde se

aprende el cuidado de las virtudes, el respeto, la honradez, generosidad,

responsabilidad, el amor al trabajo, gratitud, etc.

En nuestras casas nos invitan a ser creativos en el cultivo de la inteligencia, la

voluntad y el corazón, para poder contribuir y abrirnos a las sociedades

preparadas e íntegras, el amor de la familia es un remanso de paz,

Conserve y cuide su familia que es el lugar donde empieza la vida y el amor

nunca termina, y es el don más preciado que nos da Dios.

“Aprendizaje en casa”.

En estos tiempos de “quédate en casa”, el Sistema DIF Tamaulipas, no ha

parado en sus actividades para seguir coadyuvando con las familias en sus

hogares a través de actividades lúdicas y recreativas que ayudaran a llevar

momentos de esparcimiento.

Mire usted lector, este organismo a través de sus redes sociales dan a conocer

toda una diversidad de capsulas, consejos y sugerencias por expertos en la

materia, todo esto es por medio de los programas “quiero aprender”.

Por lo pronto en la agenda de esta semana se destaca las capsulas de gimnasia

cerebral para los ancianos, además la mesa de instrucciones denominada

inteligencia emocional de infantes.

Adema ha destacado el episodio de “estimulación temprana para bebés” esto

es esencial para que las madres puedan aprender cómo desarrollar las

habilidades de sus hijos en la etapa de recién nacido, en fin estos episodios se

pueden seguir a través de las redes sociales y en las plataformas YouTube,

Spotify y ApplePodcast.

Nos vemos hasta la próxima.

