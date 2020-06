Todo estaría bien en la “protesta” que realizaron algunos trabajadores del Hospital Civil de Ciudad

Victoria a no ser porque la encabezaba Armando Trejo, el «ajonjolí de todos los moles», el mismo que

una y otra vez, protesta por todo, dice de todo, y hace de todo, en lugar de ponerse a trabajar.

Sabía usted que en el Hospital Civil de Victoria se da el mayor tráfico de influencias entre los

especialistas, digo, porque para nadie en ese nosocomio es desconocido la renta de equipos y

aparatos médicos entre ellos mismos para hacer cirugías y procedimientos médicos, pero;

¡cobrando particular, claro!

El tráfico de influencias porque dan preferencia a amigos, familiares y pacientes particulares de los

“profesionales” de la medicina que ahí laboran, sino solo pregúntele a un tal Rivera, ese que cobra

hasta 45 mil pesos por operar rodillas, asociado con un médico que viene de la sultana del norte

dice él solo a rentarle el equipo, pero ¿Y por el quirófano, cuánto pagan al estado?

La Doctora Gloria Molina Gamboa, tiene cosas más importantes que hacer antes de atender a un

par de revoltosos que alegan una mala atención a un paciente de COVID, dicen ellos, pero igual hay

que señalarlo, ¿Porque si ellos tienen equipos, rentan aparatos médicos para cirugías y atención a

pacientes particulares, porque no atender y apoyar a un compañero?

Armando Trejo, es el mismo ginecólogo que fue dado de baja del IMSS, por haber sido acusado de

una negligencia médica que causó la muerte de una mujer y su hijo, también empleada de ese

instituto.

Es el mismo que mordió el polvo en la competencia por dirigencia estatal del SUTSPET, en donde a

Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, no le hizo ni cosquillas, simplemente la dama tiene tablas para

organizar, dirigir y velar por los intereses de los burócratas, “un grillo barato”, no le quita el sueño,

por eso y por la serie de acusaciones en su contra, Trejo, ni a la contienda llegó.

Lo que queda claro es que la secretaria de Salud, Gloria Molina, no necesita de «Robín Hood», para

atender la problemática de los trabajadores, ni la salud de los tamaulipecos, seguramente que algo

está fallando a nivel directivo, administrativo y hasta en recursos humanos de ese hospital en donde

hace falta una buena sacudida, porque nadie resuelve, hacen lo que quieren y lo que es peor

distraen a la Secretaria, en temas de casa, cuando hay que atender a todo un estado.

La mezcla de recomendados y grillos que existen en esa institución médica está enfermando al

hospital civil y aunque sea justa la demanda de que se atienda a un trabajador de rayos x de ese

nosocomio, lo malo del cuento es que se contamine esa petición con gente que solo busca figurar y

“llevar agua a su molino”, a costa de otros.

Y si de grillos y ajonjolíes se trata, ahí tiene usted la serie de protestas que el sindicato nacional

independiente de trabajadores de salud realiza en contra de Adolfo Sierra Medina, a quien acusan

de corrupto e intimidación en contra de los trabajadores de salud.

Ya lo he dicho una y otra vez, Sierra, es un comerciante de plazas y experto en el tráfico de

influencias, sólo le interesa el negocio, no la salud de los tamaulipecos, llegó al Sindicado de Salud

a hacerse rico arropado en la Sección 51, solo que ahora las cosas no le salieron tan fáciles como en

el pasado cuando amagaba a la autoridad y hacia sus paros locos, ahora si le leyeron la cartilla.

Pues bien Víctor Hugo Hernández, representante del CEN del SINAITSA, acusa a Sierra de saludar

con sombrero ajeno y de disponer de recursos que la Secretaria de Salud, destina a sus trabajadores.

Sierra, es acusado de violentar los derechos de los trabajadores al omitir el movimiento

escalafonario desde las oficinas sindicales, incluso de intimidar a quienes se quiere cambiar de

sindicato, les dicen que si se quieren cambiar de sindicato van a perder todos sus derechos lo cual

es falso, porque en base a la ley los derechos de los trabajadores son irrenunciables, dice Víctor

Hugo.

Lo que es claro es que la voracidad del líder del SNTSS, Sección 51 no tiene medida y sigue siendo

todo un “pájaro de cuentas”, y en vez de colaborar con el gobierno y apoyar a la Secretaria de Salud,

en esta época de emergencia y poner a salvo a la población y los trabajadores, está empeñado a

engrosar sus bolsillos a costa de lo que sea, veremos.

