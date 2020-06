Estados Unidos, 03 de Junio 2020. El asesinato de George Floyd ha desatado la controversia en los Estados Unidos y de paso ha puesto en tendencia el nombre de Colin Kaepernick exjugador de los 49ers de San Francisco que en 2016 causó polémica al hincarse durante la ceremonia del himno de los Estados Unidos en señal de protesta contra el racismo en el país.

Drew Brees, quarterback de los Saints de New Orleans, dijo no estar de acuerdo con el gesto hecho por Kaepernick, por lo que no aceptaría realizarlo en el regreso de la NFL: «Nunca estaré de acuerdo con que nadie le falte el respeto a la bandera de los Estados Unidos o a nuestro país», aseguró en entrevista para Yahoo Finance.

«Te explico lo que siento y veo cuando tocan el himno y está la bandera en el campo. Veo a mis dos abuelos, que pelearon por este país en la Segunda Guerra Mundial: uno en el cuerpo de Marines, otro en la Armada. Ambos arriesgaron su vida para proteger a nuestro país e intentar que el país y el mundo sea un lugar mejor. Cada vez que estoy en el campo, con la mano sobre mi corazón, viendo esa bandera y cantando el himno, es en lo que pienso y en muchas ocasiones, no puedo contener las lágrimas».

Más allá de las protestas en el país norteamericano Brees asegura que el hincarse es faltarle el respeto a la bandera y al país: «¿Está todo bien en nuestro país? No, no lo está. Nos falta mucho por hacer. Pero al estar de pie, mostrando respeto a la bandera con la mano sobre tu corazón, es demostrar unidad, que estamos juntos en esto, que podemos mejorar y podemos ser parte de la solución».