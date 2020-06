Guanajuato, México, 04 de Junio 2020. El patinador artístico sobre hielo, Donovan Carrillo aumentará la dificultad en sus rutinas al hacer un salto cuádruple, triples perfectos y triples axel para hacer que un mexicano regrese a unos Juegos Olímpicos de Invierno para Beijing 2022 ya que desde la justa de Albertville 1992 no se ha tenido representante en esta disciplina.

«Teníamos proyectado un nuevo programa largo en Ciudad de México, pero pasó todo esto y se pospondrá para otras fechas. Vamos a tratar de hacer incluir un cuádruple en el programa largo para aumentar los puntos para tener la meta de llegar a los Juegos Olímpicos. Poco a poco conforme con dos triples axels y los triples perfectos se pueda incluir el cuádruple», dijo.

El jalisciense afrontará el próximo año el Campeonato Mundial en Suecia, en el que deberá ubicarse dentro de los 19 primeros de la competencia para lograr el boleto olímpico o en caso contrario iría en octubre al repechaje para lograr una de las seis plazas pendientes.

«Que todo mejore para que podamos prepararnos para todo lo que hemos trabajado para Beijing 2022. Siempre me he proyectado al no ponerme límites«, explicó.

En febrero pasado, Donovan impuso nueva marca personal con 73.13 unidades en el programa corto en el Campeonato Four Continents que se disputó en Corea del Sur, el cual le permitió finalizar entre los primeros 15 participantes y soñar con que puede clasificar a Beijing.

Carrillo Suazo se encuentra en León, Guanajuato, intentado mantenerse activo ya que la pista de hielo en la que él entrena se ubica dentro de un centro comercial, así que todavía no sabe cuándo podrá regresar a patinar.

«Trabajamos la técnica fuera del hielo haciendo los saltos, giros, posiciones, trabajando el equilibrio que se requiere para el patinaje, ha sido desafiante. Me ha tocado adaptarme con garrafones que ha sido como lo más fácil y que tengo a mi alcance, tengo uno o dos para trabajar sentadillas, fuerza en los hombros, en los brazos obvio bajo la guía y rutinas de mi preparador físico», acotó.