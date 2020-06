Apenas pasaron algunas horas de que Andrés Manuel afirmaba y los de la 4T reafirmaban que no robar, no mentir y no traicionar evitaba que la gente se contagiara de COVID19 cuando resultó que el director nacional del IMSS, ZOE ROBLEDIO, dio positivo a ese coronavirus.

Por ello la pregunta que hoy se hacen buena parte de los mexicanos es si el Director del Instituto Mexicano del Seguro Social es traicionero, mentiroso o ladrón, o quizá todo junto, pues de lo contrario estaría blindado contra esa enfermedad como se los prometió el presidente, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Después de que ROBDEDO dio positivo al virus del COVID seguramente el que debe estar bastante preocupado es MANUEL BARTLETT pues no es precisamente una persona que se caracterice por ser leal, decente y hablar siempre con la verdad.

Claro, el Presidente estaría libre de todo mal, ya entendimos porque aunque haya estado junto a personas que han resultado positivas no es contagiado, pues en el caso del coronavirus hablo con la verdad, dijo que la pandemia le caía como anillo al dedo.

Ya en serio, la verdad es que es realmente preocupante que ZOE ROBLEDO de positivo, que este contagiado de coronavirus pues eso es una señal de que algo no anda bien en los sistemas de salud nacional, cosa peor, que los encumbrados no hacen caso de las recomendaciones o que todos los cuidados podemos resultar contagiados.

Igual es mala señal que los directivos de las instituciones de salud den positivo porque la sociedad puede creer que entonces de nada sirve cuidarse porque ni modo que una persona como el director general del IMSS este en contacto con enfermos de COVID, obviamente no.

También ese puede ser un indicio de que las instituciones fueron rebasadas, se confirma que ni tantito se ha podido domar la pandemia aunque el Presidente todos los días sostenga que así la tienen, eso es lo que da temor, que el problema sea mucho más grave de lo que nos imaginamos, que estamos en completa indefensión ante ese maldito virus y los números de contagios o decesos no se acercan ni tantito a la realidad y por lo tanto los ciudadanos tenemos que reforzar nuestros cuidados para no formar parte de las estadísticas del COVID.

El problema es que, con todo y el número de contagios comprobados que dan a conocer las autoridades de salud, sigue la gente de irresponsable, muchos hasta se sienten inmunes y capaces de burlar a las autoridades violentando las disposiciones cuando lo único que violentan es su integridad pues igual se pueden contagiar.

Para muestra lo sucedido el sábado pasado en un fraccionamiento privado en la capital tamaulipeca donde los habitantes haciendo caso omiso a las recomendaciones, quisieron engañar a las autoridades y organizaron una gran fiesta en el área común del lugar.

Ahí se encontraba casi la totalidad de los habitantes del fraccionamiento además de invitados a la gran fiesta donde también estaban muchos niños, no hubo sana distancia ni portación de cubre bocas.

Como a las 10 de la noche al fraccionamiento llegaron elementos de la Guardia Nacional, personal del Municipio y COEPRIS para suspender la gran fiesta pues en el lugar había concentración de personas. Más de 50.

Los fiesteros ya tenían listos tres grupos musicales para tocar hasta el amanecer, además de que el suministro de bebidas embriagantes era cuantioso.

Pero la sorpresa es que en el lugar también se encontraban funcionarios, uno de ellos que trabaja en uno de los poderes del estado intentaba impedir que las autoridades pasaran y suspendieran la fiesta poniendo el mal ejemplo o quizá igual que ZOE ROBLEDO, sin preocuparles las recomendaciones oficiales.

Seguramente pensaron que por estar en el área común de un fraccionamiento privado, con guardias de seguridad en la puerta no se enterarían las autoridades, pero el problema fue que había invitados, que la voz de la gran fiesta se corrió.

En fin, la situación es que ZOE ROBLEDO, director nacional del IMSS, dio positivo al COVID y no sabemos si es porque es mentiroso, traicionero o ladrón. Igual tampoco sabemos si los funcionarios de un poder del Estado que viven en el Fraccionamiento Las Rosas de la Capital Tamaulipeca que organizaron y asistieron el sábado a la fiesta en el espacio común también lo son o solamente resultaron ser irresponsables al igual que todos los asistentes pues ven que las cifras de contagios en Tamaulipas siguen al alza y aun así no acatan las recomendaciones de las autoridades.