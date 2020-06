INGLATERRA: 23 junio 20 Este año, Depeche Mode lanzará su nuevo concierto documental titulado Spirits in the Forest, el cual estará disponible en formatos físico y digital a partir del próximo Viernes 26 de junio.

Sin embargo, la banda ha pensado en todos sus fieles fans, ya que un día antes, el Jueves 25 de junio, la legendaria banda de new wave y synth pop transmitirá en livestream este icónico concierto, en su totalidad, a través del canal de Live Nation en YouTube, así lo anunció en redes sociales hace pocas horas.

La transmisión del próximo livestream de Depeche Mode en YouTube iniciará este 25 de junio a las 2:00 pm MEX en este enlace y te recomendamos poner tu alarma, ya que este concierto documental solo estará disponible en livestream una vez.

Watch LiVE SPiRiTS, the never before seen full concert from the Waldbühne, Berlin ONE TIME ONLY streaming worldwide on Live Nation’s YouTube channel Thursday June 25th at noon PDT / 3pm EDT / 8pm BST / 9pm CEST. pic.twitter.com/8n6LJ4QgvE

— Depeche Mode (@depechemode) June 22, 2020