Tampico, Tamaulipas, 29 de Junio de 2020.- Pescadores de al menos 6 cooperativas pesqueras acusaron a lideresas de pescadores y despicadoras de la zona de lucrar con esos sectores productivos a quienes cobran de 2 a 3 mil pesos por tramitarles beneficios, por lo que los exhortan a no dejarse manejar por esas

personas que dicen ni familiares tienen en los grupos y sólo viven de ellos.

Así lo dijo Mario Marín, el representante legal de la cooperativa Muelle de San Blas,

quienes junto a otras cinco cooperativas pesqueras están por entablar una demanda ante la

Fiscalía General de la República en contra de la responsable del programa federal de

Bienestar Social, Elizabeth de la Cruz bajo los cargos de desvío de recursos pues aseguran

que esta funcionaria federal ha entregado a otros el apoyo que el presidente de la República

Andrés Manuel López Obrador destinó a los pescadores ribereños.

El representante legal dijo al hablar de la demanda que será ante la instancia federal pues es

un apoyo federal y es por desvío de recursos porque no debió entregarlo a las despicadoras.

«Nosotros no tenemos nada en contra de ellas, la molestia es el abandono que los

compañeros han tenido muchos años y cuando por primera vez el presidente de la

República cambia el método de entrega y ahora ya hay compañeros que por primera vez en

50 años ha cobrado ese beneficio, lo desvían para darlo a otros que no les corresponde.

«Por otro lado quiero invitar a los compañeros de captura de camarón a que ya no vayan

con intermediarias para resolver el cobro porque hay dos o tres personas por allí que se han

acercado a ellos pero les piden dinero para hacer la gestión y no se vale, les piden de 2 a 3

mil pesos», indicó.

Acusó a una supuesta representante de pescadores y otra de despicadoras a quienes sólo

llamo como «Alicia» y «Aureliana» de quienes dice siempre han sabido que son gente que

se ha sabido meter en el medio y no son familiares de pescadores.

«Queremos pedirles a esos compañeros que mejor se acerquen por los medios

correspondientes y dejen ser objeto de movilizaciones políticas en donde nada más los

utilizan cuando los necesitan», enfatizó al tiempo que dijo que esas mujeres siempre se han

valido de la necesidad de la gente para conseguir sus fines.

Señala que al menos 12 personas se les han acercado para decirles que les cobran para

gestionar cuando hay otros caminos para conseguir el apoyo.