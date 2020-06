Hola, ¿qué tal? Te saludo con mi enorme deseo de que te encuentres maravillosamente, que estés

muy plenamente.

Los seres humanos somos auténticamente Seres de Luz con tres trascendentales: verdad, bondad y

belleza.

Pese a ello, a través de mi práctica en intervención psicotanatológica he descubierto que cuando las

personas pasamos por momentos tristes, dolorosos, de angustia, de coraje, de miedo, de

desesperación, de culpa, llegamos a sentir y creemos firmemente que la oscuridad es mucho más

grande que la luz.

Algo relacionado con esto me sucedió cuando disertaba una conferencia.

Mientras yo explicaba lo que acabas de leer -que los seres humanos somos seres de luz- una de las

personas asistentes, una buena mujer, muy comprometida y sumamente dedicada a su labor

profesional, me preguntó: “¿qué sucede cuando la oscuridad es más grande que la luz?”

Con voz templada pero con firmeza, le contesté: “¡Imposible, no se puede!”

Seguí abundando: “no es posible, porque la oscuridad sólo es ausencia de luz, y la ausencia de luz

jamás podrá ser mayor que la luz misma”.

Entonces enfaticé: “¡así que eso es imposible, no se puede!”.

La mujer en cuestión se encontraba en un estadio que si bien puede definirse como “pasajero”, no

deja de ser sumamente intenso.

Dicho estadio se denomina “sinsentido”.

En los momentos en los que incurrimos en el sinsentido, se puede presentar también algo que se llama

“desesperanza”, a la que yo defino como el conjunto de emociones y sensaciones que se manifiestan

en el ser cuando cree que nadie le espera, que espera a nadie; que nada le espera, que espera nada.

Cuando en alguna clase o conferencia le pido a alguien que sólo por unos instantes se dé permiso de

pensar libremente cómo siente tan sólo de tener en su mente que nadie le espera, que espera a nadie;

que nada le espera que espera nada, múltiples veces me han expresado que el sentir es altamente

desagradable.

¡Claro que es desagradable!

¡Es la desesperanza! ¡Es la muerte de la esperanza!

¡Es la muerte misma!

Es continuar con el corazón palpitando, pero solamente existiendo: ¡sin vivir!

Vivir es otra cosa, es disfrutar, es aprender, es sentir cada momento, cada instante.

Cuando la mujer de mi anécdota conversó conmigo, entre otras cosas para solicitarme una sesión de

intervención psicotanatológica, desde mi muy subjetiva interpretación, me di cuenta de su mirada

sombría, su rostro pálido, su voz temblorosa y, por supuesto, de sus discretas pero muy sentidas

lágrimas.

Posteriormente, entre llantos y con voz quebrada me relató el modo en que ya dos veces había

atentado contra su vida.

Me dijo: “¿qué caso tiene seguir aquí?”; “estoy tan cansada, tan desesperada. ¡Como quisiera dejar

de sentir este sufrimiento!”.

¿Cómo puede encontrar ella sentido a su vida?

Sin que ella lo percibiera, la muerte estaba presente en su ser, y creo que de muchas maneras.

Además, ella se percataba de que, como refiere Corless (2005, p.198) “para mi profundo horror,

descubrí que la vida realmente continua. La mañana después de tu muerte salió el sol, el día comenzó

igual que cualquier otro y la gente irreflexiva se levantó de sus camas y fue a trabajar.”

Había entre otras situaciones, la muerte de su padre; la de su abuela materna (con quien convivio

ampliamente); las continuas discusiones con su esposo –que son también una forma de morir de

alguien a quien se ama.

También el deseo de estar más tiempo cerca de su hijo, porque su fatiga por razón de su trabajo y sus

actividades domésticas era tal, que estaba desde hace mucho tiempo en la anhedonia, que es la pérdida

de interés o satisfacción en actividades o situaciones que antes generaban a la persona un alto grado

de placer.

Ella se preguntó múltiples veces “¿Por qué a mí? ¿Por qué yo?”

Considero, por lo que ella mencionaba repetidamente en sus sesiones, que llegó a un momento al que

yo denomino “metaincomprensión”.

Al principio de un proceso de duelo, la persona no entiende cómo es lo que le está sucediendo.

Después, son tan repetidas las preguntas y tan ausentes las respuestas (al menos con un sentido

congruente o lógico), que se llega a un nivel en el cual ni siquiera se comprende cómo es que no se

comprende; la incomprensión de la incomprensión: ¡metaincomprensión!

No poseo un dolorómetro, enojómetro ni miedómetro (o algo así) que me permita corroborar

cuantitativamente algo que desde mi muy alta subjetividad he descubierto: “la carencia de respuestas

con sentido, suele ser más intensa, en ocasiones, que el desarmonizante sentir de la pérdida misma”.

Es el displacentero concebir de la muerte estando en plena vida.

Porque la muerte es así, un continuo de la vida.

Porque es imposible hablar de la vida sin hablar de la muerte; y es imposible hablar de la muerte sin

hablar de la vida.

Aunque comprendo su inherente vínculo con la muerte, a mí francamente me gusta mucho más hablar

de la vida, y cuando hablo de la muerte, lo hago con un propósito.

Como lo cito en el libro de mi autoría llamado ¿Por qué a mí?:

“¿Para qué hablar de la muerte? Lo hago no por la muerte en sí, sino por estar consciente de que ella

es parte de mi vida. No es el hecho de ver a la muerte como el fin del camino, sino revelar que al ir

viviendo… me estoy muriendo. Descubrir que poseo vida y que tengo la posibilidad de transitar por

ella con calidad… ¡disfrutando!”

Te agradezco compartir conmigo y, por este momento, me despido de ti con fe y esperanza de que

pronto, muy pronto, nos vamos a volver a encontrar.