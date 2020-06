Después de escuchar por unos minutos la mañanera de hoy, y de escuchar,

ver y analizar el discurso del presidente, entonces entiendo por qué estamos

tan mal; la política se usa para desprestigiar, dividir a un país, y solapar a los

amigos y compromisos cercanos, donde no se puede pensar diferente, no se

puede criticar, porque entonces eres enemigo de la patria.

Al ser cuestionado de los hechos en Guanajuato de violencia, en los pasados

días y meses, el presidente indilgo toda la culpa al gobierno local, y cuando la

violencia en este pacífico estado, hasta que hace poco, aparecieron los

carteles en la región, que son consecuencia de la displicencia federal, y del

pórtense bien, si no los acusan con su mama y su abuela, claro que eso no dio

resultado, pero claro mejor culpar a otros y no asumir tu responsabilidad, los

delitos cometidos en ese estado el 80% son del fuero federal, y ahí sí, el

presidente se sale por la tangente.

Peor aún, al asegurar que no suspenderá eventos, como el día del grito, a

pesar de la pandemia, y sobre todo que la Ciudad de México, es el epicentro

del covid-19, su terquedad, de reabrir, está causando más daño, que

beneficios, y todo por justificar sus giras y evitar su caída en la popularidad.

Para una muestra de lo grave de la situación, es ver los momentos que vive la

frontera de Tamaulipas, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, viven días

difíciles, los repuntes de coronavirus, se han dado de manera exponencial, a

tal grado que se tuvo que dar reversa a la apertura de negocios No

Esenciales, en Reynosa y Nuevo Laredo, además de parar el transporte

público, dejándolo solo en horas pico, ya delimitadas por la dirección de

transporte en Tamaulipas.

Por primera vez, los 3 órdenes de gobierno, ponen en marcha plan de

contingencia y endurecimiento en el cumplimiento de las medidas sanitarias,

la Coepris y la Policía estatal, Protección Civil Municipal, y la Guardia

Nacional, harán el trabajo conjunto, para garantizar que las medidas se

cumplan y con ello evitar al máximo el índice de contagios.

La alcaldesa Maki Ortiz, ha hecho un enérgico llamado a la ciudadanía, para

que de manera responsable se cumpla con las medidas de salud,

recomendadas por el COMITÉ ESTATAL DE SALUD del estado, y del propio

comité municipal, porque solo con la participación de todos, se podrá tener

un buen resultado.

El edil Ortiz Domínguez, también anuncio la extensión del programa de

contención y la autorización de 5 millones de pesos más, para ser usados en

la emergencia sanitaria. La movilidad y la nueva normalidad, han traído a

Reynosa, mayores contagios, y la ciudad ya supera los 1300, y en pocas

semanas pasó de un 5 lugar, a ser el epicentro, esto por obvias razones, es la

de mayor movilidad en Tamaulipas, donde se generan más empleos, donde

más migración llega, y por donde se deporta al 50% de los migrantes, por

parte de la patrulla fronteriza de Estados Unidos.

Sin embargo, lo que aún no se ve en la ciudad, son los recursos de la

federación, para hacer frente a la pandemia y su inusitado incremento de

contagios; a pesar de que la alcaldesa Maki Ortiz, a referido en muchas

ocasiones su preocupación, en esta nueva realidad que se vive en Reynosa,

donde la movilidad y la apertura, trajo consigo una reversa inevitable en la

economía local.

Fe de erratas: en la columna anterior del 26 de junio, escribe que el ex alcalde de Matamoros, Mario Zolezzi,

medía 2.15 metros, y no es así, su estatura era menor; me comprometo a investigar este dato anecdótico.

Al tiempo.

De Aquello y lo demás.

Resultado del alto índice de contagios en la frontera norte de Tamaulipas,

por COVID-19, El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en base

a las recomendaciones emitidas, por el COMITÉ ESTATAL DE SALUD, se ha

dado a la tarea de tomar medidas extraordinarias en los municipios

fronterizos, que se encuentran en semáforo rojo, como Matamoros, Reynosa

y Nuevo Laredo.

El coronavirus, está haciendo estragos en esta región, se incrementó de

manera drástica las últimas 2 semanas, derivado de la reapertura de

negocios, comercios y empresas, no esenciales, provocando una movilidad

mayor de personas.

Por estas razones, el gobernador Cabeza de Vaca, ha exhortado a los

tamaulipecos a no bajar la guardia, y reconociendo que estamos en situación

crítica, en cuando menos 8 ciudades de la entidad, las más habitadas. Y por

consiguiente las medidas sanitarias, continuarán y el endurecimiento de las

mismas, cuando menos los próximos 15 días.

Para que la población lo tome en cuenta, el uso de cubrebocas es obligatorio,

se refuerza el doble hoy no circula, y se implementan medidas en el

transporte público, de Reynosa y Nuevo Laredo, quedando el servicio solo en

horas pico, principalmente para la entrada y salida de trabajos esenciales.

chanorangel@live.com.mx