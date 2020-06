VICENTE FOX llamaba víboras prietas a sus detractores que en realidad solo era la oposición en los partidos políticos, ahora ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR dice que el BOA lo ataca. Pues entonces que se cuide porque el constrictor, mazacuata, es más peligrosa que la de FOX y lo puede engullir.

Justo cuando el Presidente ya no tiene mucho que comunicar en la mañanera y es cuestionado por el mal manejo de la pandemia y en que se gastará el préstamo de mil millones de dólares aprobado por el Banco Mundial a la 4T, da a conocer que hay un Bloque Opositor Amplio que le quiere arrebatar el poder. La verdad suena a distractor social.

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR en la mañanera mostró un documento que dice le llegó hasta su oficina pero no sabe el remitente, ¿tan vulnerable esta la seguridad del Presidente que un cualquiera puede llegar hasta su escritorio y dejarle un encargo?, por DIOS.

El documento supuestamente es el antecedente que se formó un grupo opositor denominado BOA cuya intención es quitarle la mayoría del Congreso en el 2021 y luego la Presidencia. No se necesita mucho para saber que mucha gente ya no lo quiere en el poder, el dichoso escrito saldría sobrando pero si sirve para tener algo de qué hablar en la mañanera y así no contestar los cuestionamientos, sobre todo lo del préstamo.

Pero bueno, el caso es que ANDRES MANUEL dice que hay un grupo, el BOA, opositor a su gobierno y políticamente no se duda que exista, aquí y en China los pleitos siempre son por el poder, más cuando se aproximan elecciones pero ahora no solo mete políticos sino que también empresarios, intelectuales, medios de comunicación, comunicadores nada más le faltaron los extraterrestres y eso porque no tiene la certeza de que existan sino ya los estaría acusando de neoliberales, fifís, conspiradores, porque todo aquel que no lo apoya esta en su contra.

Mejor que diga con quienes quiere jugar y a quien le quiere entregar presupuesto y los que pretende dejar solos en lugar de salirse a quejar, digo, si realmente existiera un BOA en contra del presidente ya estuvieran casi estrangulándolo, pero quizá AMLO ya visualiza lo que el próximo año puede suceder si llega a perder el poder.

Más allá de un documento, que a decir verdad cualquiera puede hacer, hasta los propios colaboradores pudrieron elaborar, parece existe una urgencia de justificación, de hacerse el mártir para que el pueblo no le cuestione sus desaciertos y le siga apoyando al sentirlo indefenso y desvalido.

El problema es que nunca, como ahora, en la historia reciente de México se había visto que un presidente se empeñara tanto en dividir a la población, incluso en las crisis, en las contingencias que es donde todos los mexicanos nos solidarizamos y hacemos frente común con el mandatario, pero él sigue apostándole al divide y vencerás.

Desde la llegada al poder de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR parece que su principal objetivo o deporte favorito es mantener al país dividido, peleando todos contra todos, en lugar de poner orden, claro, le conviene, por lo tanto el que ahora diga que hay un grupo que quiere desestabilizarlo no es raro.

Lo malo es que tanto odio puede provocar revueltas y que los inversionistas y empresarios retiren su capital del país y se vayan a invertir a otro lugar, entonces se tendrá menos empleo, menos empresas e industrias que paguen impuestos que es con lo que vive el país, un México más pobre.

Porque le guste o no al Presidente son los empresarios y grandes industriales los que generan empleo, los que contribuyen a que se tengan dinero, vía impuestos, para dar becas, si se van los capitales del país se acaban las fuentes de empleos y no habrá quien pague impuestos para que este país camine, para que se atiendan programas sociales, de salud y seguridad.

Pero el Presidente sigue fomentando el odio de los pobres contra los adinerados, no entiende que unos y otros se necesitan, sin la mano de obra no hay progreso y sin fuentes de empleo que generan los empresarios tampoco.

Urge que el presidente haga una reingeniería integral de sus políticas y las direccione mejor, menos mañanera y más cuentas claras, que llame a todos los sectores para unir fuerzas, para hacer fuerte la nación, todos necesitamos de todos, este México no puede estar dividido entre chairos y fifís o pasar de las víboras prietas a el BOA, mejor conciliar que pelear porque si realmente aparece el constrictor de gran tamaño y si le torea puede hacerle daño.