Ciudad de México. 26 junio 2020. La cantante Danna Paola siempre se ha pronunciado por la diversidad sexual y esta semana le hizo un nuevo guiño a la comunidad LGBTTTI. Desde las principales plataformas musicales, la protagonista de Élite lanzó el tema TQ Y YA, el cual tiene un poderoso mensaje a favor del amor en todas sus formas, modalidades y tamaños.

La intérprete de Final Feliz y Oye Pablo anunció hace unos días que presentaría su nueva canción dedicada a la comunidad Lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, por lo que sus miles de seguidores se volcaron a las redes sociales cuando este 25 de junio por fin fue estrenada con un llamativo video musical.

TQ Y YA a unas horas de su debut en diferentes plataformas musicales pronto se colocó en las listas de popularidad y entre las tendencias en las diferentes redes sociales.

Tan sólo en YouTube el tema cuenta con más de 1.591.358 visualizaciones. También se puede disfrutar en Spotify, Apple Music, Claro Música, Amazon Music, Google Play, Deezer e iTunes Store, donde es el número 5 en todo México.

Danna Paola impactó a todos sus fanáticos con un video en el que predominó la bandera multicolor y coreografías imponentes, lo que pronto se volvió parte de la conversación en Twitter.

En esta plataforma los tuiteros reconocieron el esfuerzo de la artista que esta semana cumplió 25 años. “Danna Paola dándonos alegría y puro amorsh” o “En serio es la DIOSA A LA QUE YO LE REZO”, fueron algunos de los comentarios a favor de esta nueva incursión musical.

En su cuenta de Instagram, la famosa también dedicó unas emotivas palabras a los miembros de la comunidad LGBTTTI y publicó algunos detrás de cámaras de la grabación del video estrenado ayer por la noche.

“Con todo mi amor y respeto, a toda la comunidad LGBTQ+. Gracias por ser un ejemplo al mundo, de que somos capaces de luchar todos por nuestros derechos y poder mostrarnos tal y como somos, sin miedo de AMAR Y SER AMADOS, sintiéndonos orgullosxs de ser únicxs y poder vivir la vida del color que quieras, brillando en plenitud, alzando bandera con el corazón bien puesto, y sin miedo a lo que digan los demás”, escribió en un post que pronto se viralizó.

“¡Gracias por hacerme parte, por todo su amor y elegirme como hermana siendo parte de la comunidad como artista y ser humano, y así brillar juntos para el mundo! Todo mi equipo y yo hicimos esto con todo el corazón, esta canción es para ustedes… GRACIAS”, concluyó el mensaje que consiguió más de 2,028,396 Me gusta.

“Voy contigo, yo voy; sin religión, sea izquierda o derecha, sin reglas como un Koi. Se muy bien quien soy, y si me dan doy. Me da igual lo que pienses AMOR ES AMOR”, es un fragmento de la canción que ya está entre las más pedidas.

Danna Paola resaltó unas horas del estreno el poderoso mensaje de la oración “Amor es amor y que nadie se meta”. En una transmisión en vivo, la cantante declaró: “Es una frase muy potente de mi canción y es que yo voy con esa bandera igual, porque a mí no me importa lo que diga la gente sobre mí, como a ustedes no debería importarles lo que digan o que van a pensar los demás sobre tu sexualidad o de quién te enamoras”.

TQ Y YA es una de las dos canciones que Danna Paola dedica a la comunidad gay en su nuevo disco, el cual aún no tiene un nombre definido ni fecha de estreno. El otro tema es Sodio, que fue lanzada en febrero de este año y relata la historia de una joven que invita a su pareja a aceptar su orientación sexual.

La actriz y cantante se presentará hoy en el Deezer Pride Livestream Festival, una iniciativa virtual del servicio musical de streaming Deezer, para celebrar la diversidad y reivindicar los derechos de la comunidad LGBTTTI.