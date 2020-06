Cuotas son obligatorias/

esto no es un secreto;/

total falta de respeto/

decir: ¡son voluntarias…!

La SET guarda silencio/

no levanta ni un dedo;/

escuelas inyectan miedo/

sin cuota no hay espacio…

Hoy más que nunca la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), a cargo de MARIO GÓMEZ MONROY, debe prestar especial atención en aquellos planteles educativos donde hay voraces directores.

Que nadie diga mentiras cuando se le “inyecta romanticismo” a las cuotas escolares, tratando de disfrazarlas como una “cooperación voluntaria”, que fija la Sociedad de Padres de Familia en las escuelas públicas de la entidad.

No es una cooperación, ni tampoco es voluntaria. Es una exigencia que la gran mayoría de los planteles hace y aquellos padres que no cumplen, corren riesgo de que sus hijos no sean recibidos en la escuela.

A pesar de los llamados de GÓMEZ MONROY en el sentido de que la educación no debe ser condicionada en Tamaulipas a una cuota, todos sabemos que para muchos directores su llamado es un cero a la izquierda.

En esta ocasión, y por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, las clases presenciales finalizaron el 17 de marzo y fue el cinco de junio del actual cuando se dio por terminado el presente ciclo escolar.

Varios factores deben tomarse en cuenta por la SET para prestar atención a los directores y a las mesas directivas con relación al manejo de las cuotas escolares:

(1) Del 17 de marzo y hasta el cierre del presente ciclo escolar, no pudo haber gastos para ningún festejo, incluida la tradicional ceremonia de entrega de documentos llamadas graduaciones.

(2) En los planteles, bajo la modalidad de Tiempo Completo, el gasto en la compra y elaboración de alimentos también terminó desde el 17 de marzo; aunque cabe decir que algunos planteles reembolsaron una parte del gasto destinado a la alimentación de los alumnos.

(3) Las cuotas escolares que se cobraron en julio del año pasado (2019) para garantizar un espacio en los planteles educativos, no pueden esfumarse bajo la justificación de “gastos y festejos”, porque las clases presenciales se terminaron antes y punto.

Algo importante que debe observar la SET, ahora que algunas escuelas iniciaron los anuncios para “solicitar de forma amable” que paguen la “cooperación voluntaria”, es que la economía está colapsada.

Son miles de padres y madres de familia en la entidad los que perdieron el empleo, que viven una severa crisis en medio de esta pandemia global, por lo que pensar pagar las cuotas escolares será difícil.

En resumen.- Ningún padre se opone a la cuota escolar para el mantenimiento de los planteles a donde sus hijos acuden; a lo que sí se oponen es que esa cuota se emplee para acciones que nada tienen que ver con el mantenimiento del plantel, como ya se ha visto.

Resulta criminal que cada fin de ciclo algunos planteles no mejoraron en nada su infraestructura y los gastos terminaron por vaciar la cuenta con justificaciones que dejan un mar de dudas. Dicen que cuando las arcas están abiertas hasta el más justo puede pecar.

La SET ya debería prestar realmente atención a ese jugoso negocio que representa el manejo de las cuotas escolares, pues es del dominio público que en buena parte de los planteles tamaulipecos se ha convertido en negocio de uno cuantos… Pendientes…

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Un personaje que no escatimó esfuerzo desde el Poder Legislativo, para apoyar a la gente del sur de Tamaulipas, fue el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, GERARDO PEÑA FLORES… Gracias a sus buenos oficios como cabildero, el Ayuntamiento de Tampico recibió el respaldo del Congreso para contratar deuda por el orden de los cien millones de pesos, que será invertida en la edificación de moderna infraestructura turística para toda la periferia de la Laguna del Carpintero… PEÑA fue alguien que operó para que este proyecto recibiera el aval, lo hizo con discreción y alejado de reflectores, sabiendo que todo el brillo es para la Laguna del Carpintero, un proyecto acariciado por muchos años y que será realidad… PEÑA no tiene celos de nadie cuando el beneficio colectivo está primero… son rumores, rumores, rumores…

~~RINDE INFORME RECTOR DE LA UAT.– El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, rindió un informe financiero al Honorable Patronato Universitario. La reunión 109 se desarrolló bajo la modalidad de distancia, en donde el Rector expuso los estados financieros al cierre del ejercicio 2019 así como los correspondientes al 31 de marzo del presente año; además destacó las medidas que la Máxima Casa de Estudios ha puesto en marcha para darle continuidad a los programas y servicios educativos durante la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El Hospital Civil de Ciudad Victoria podría cerrar debido al aumento de casos por Covid-19 entre el personal. Hasta las cuatro de la tarde de este miércoles (24/06/2020) corrían las versiones de que el personal ya no quiere acudir a trabajar porque se sienten indefensos y abandonados por las autoridades de Salud… ¡Valiendo!

++CUENTAN QUE… No le han dicho o no se lo han confirmado, pero para el Partido Acción Nacional, el diputado federal MARIO RAMOS, se siente demasiado enano entre el ánimo de la población capitalina para la Alcaldía de Victoria… Los azules pensaron que MARIO podría ser un “cuarto de milla”, pero está demasiado desnutrido para una carrera por el Ayuntamiento de Victoria; le falta “punch”, dicen… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… El diputado federal, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, ya anda en plena campaña para posicionar su imagen de cara al proyecto gubernamental 2022 y hasta está dispuesto a brindar apoyo a quienes quieran lanzarse de candidatos por el Movimiento de Regeneración Nacional el 2021, con la condición de que le regresen la copa… ¡Salió vivito!

