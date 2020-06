Matamoros, Tamaulipas, 5 de Junio de 2020.- El Gobierno de Matamoros en coordinación con la Secretaría de Salud en Tamaulipas continúa trabajando intensamente para contener el COVID-19, sin embargo, esto no será

suficiente si las personas no cumplen con las medidas de seguridad sanitaria, como el uso del

cubrebocas, utilización del gel antibacterial y principalmente evitar la movilidad.

Nidia Maldonado Ruiz, secretaria de Salud en el Gobierno Municipal de Matamoros reveló que

una de las áreas con mayor infección es la zona centro y en los últimos días se ha registrado

una movilidad importante de personas, algunas de ellas agregó, sin tomar las medidas

recomendadas por las autoridades sanitarias.

En ese sentido agregó, atendiendo las instrucciones del alcalde Mario Alberto López

Hernández hemos reforzado el trabajo de perifoneo, el que también hemos llevado a las

diferentes colonias para pedir a los ciudadanos que se queden en casa.

La zona centro es una de las principales colonias con alto índice de contagio, sabemos que

hay mucha movilidad, el día 30 de mayo terminó la jornada de sana distancia, pero esto no

significa que debe darse un relajamiento en cuanto a las acciones de prevención, indicó.

Maldonado Ruiz consideró que por el contrario, las medidas deben extremarse porque hasta

este viernes al mediodía la estadística de la Secretaría de Salud en Tamaulipas establecía

531 casos positivos de contagio y 47 defunciones.

Dijo que esos índices reflejan que Matamoros sigue con números rojos, motivo por el cual

hizo un llamado a las familias para que eviten salir de casa, si no tienen una actividad esencial

a realizar en las calles.

Tenemos confianza dijo, que los números vayan en descenso y que en el mes de julio como

está pronosticado, los casos que se registren estén debidamente controlados.

El Presidente Municipal también ha girado instrucciones a las diferentes áreas municipales,

entre ellas, Secretario de Desarrollo y Bienestar Social, José Alberto Granados Favila y a la

Directora de Espacios Públicos, Myria Leal Guajardo para que continúen las jornadas de

trabajo en aquellas colonias que registran una cantidad mayor de contagios.