ESPAÑA: El FC Barcelona tuvo una amarga jornada en LaLiga después de dejar ir puntos al empatar con el Celta de Vigo. Uno de los futbolistas que más polémica crea por sus declaraciones es el defensor Gerard Piqué, quien tras finalizar el partido, levantó la voz y publicó un discutido mensaje que puede ser interpretado como una queja hacia el arbitraje.

Piqué escribió en Twitter, ‘We were fated to pretend. To pretend’, escribió, lo que en español significa ‘Estábamos destinados a fingir. A pretender’. El español no ha aclarado de qué trata el mensaje. Además, no es común que haga posteos en inglés

Algunos aficionados comenzaron a hacer sus conclusiones. Algunos señalaron que Piqué arremetía contra su excompañero Rafinha, acusándolo de fingir una falta que provocó el gol del empate del Celta, ya que esta falta fue provocada por el defensor catalán.

Otros usuarios comenzaron a señalar que el número tres del Barça acusaba a los directivos de La Liga en beneficiar al Real Madrid para que esta temporada sean los campeones, ya que el arbitraje se ha visto envuelto en jugadas polémicas que han beneficiado al conjunto merengue en los últimos partidos.