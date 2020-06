CIUDAD DE MÉXICO, 1 de Junio de 2020.- Con el objetivo de lograr la medición de antígenos y anticuerpos contra COVID-19, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) dio su autorización para el uso de cuatro nuevas pruebas serológicas.

Con este aval, actualmente, existen siete tipos de pruebas que ya se pueden vender en México, durante la emergencia sanitaria.

En su página, la COFEPRIS enfatizó que las pruebas serológicas no sirven para diagnosticar COVID-19, ya que solo se utilizan para determinar la exposición que una persona haya tenido frente al virus SARS-CoV-2.

Además, enfatiza que estas pruebas, donde se detecta la presencia de anticuerpos protectores contra el coronavirus, no excluye la posibilidad de padecer un nuevo contagio, por lo que obliga a las empresas participantes a poner esta explicación en los empaques de sus pruebas.

“La presencia de anticuerpos tipo IgG sugiere que el sujeto ha sido expuesto al virus y ha desarrollado una respuesta inmune, típicamente esto ocurre al menos dos semanas después de la exposición y expresión clínica de la enfermedad.

“No determina en forma categórica que ya no se tiene riesgo de contraer la enfermedad, pero sugiere que es de menor riesgo que quien no tiene anticuerpos”, se lee.

De acuerdo a la publicación de la COFEPRIS, las nuevas pruebas autorizadas son:

1.-Certum 2019-nCov IgG/IgM Rapid Test, de la empresa All Test Biotech.

2.-Standard Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test de la compañía SD Biosensor, Inc.

3.-Panbio COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device de la empresa Abon Biopharm (Hagzhou) Co.,Ltd

4.- Novel Coronavirus 2019 nCoV IgG/IgM Test Kit (colloidal gold) de la compañía Genrui Biotech.

Tras la aplicación de las pruebas serológicas, los resultados son:

IgM-/IgG- No hay evidencia de infección por SARS-Cov 2

IgM+/IgG- Probable infección reciente sin anticuerpos protectores

IgM+/IgG+ Probable Infección reciente con anticuerpos protectores en desarrollo

IgM-/IgG+ Probable infección pasada con anticuerpos protectores

Tener anticuerpos protectores IgG no excluye la posibilidad de una eventual reinfección.