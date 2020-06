La moneda está en el aire/

cuando hablan del futuro;/

panorama está muy duro/

se anticipa algún desaire…

Los hermanos Canturosas/

van perfilando proyecto;/

para ellos sería perfecto/

pero hay historias penosas…

El ex alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, ha pensado fríamente las cosas en torno a su futuro. Sabe bien que la gente que tiene los controles políticos y legales en la entidad está enterada de los cochambres que hizo como edil.

Por ello prefirió salir de la escena política para que su hermana, CARMEN LILIA tomara su lugar, empleara su estructura y comenzara una carrera política atendiendo la estrategia de presentar una “imagen fresca”.

CARLOS es astuto y entendió que hoy es época del empoderamiento femenino por sobre todas las cosas. Por esa razón no escatimó esfuerzo en impulsar a CARMEN LILIA como la figura, mientras él es el titiritero en este cuento político/electoral.

Aunque hay quienes aseguran que el ex edil podría treparse al tren futurista el próximo año, como candidato a diputado federal, los pecados financieros que dejó en la Alcaldía no lo dejarían en paz.

De ahí que es CARMEN LILIA quien ahora tiene una “fuerza ligth”, impulsada desde las sombras por su hermano —en su terruño— en la zona norte más alejada del centro de la Capital.

Pero hay un pequeño detalle, Nuevo Laredo no es Tamaulipas y el Movimiento de Regeneración Nacional no es propiedad de los CANTUROSAS; eso quiere decir que una cosas son sus anhelos y otra cosa muy distinta la respuesta de quien dará la “última palabra”.

CARMEN LILIA podría ser la imagen fresca, pero las cuentas que su hermano CARLOS dejó cuando fue Alcalde y que están en poder de la Auditoría Superior del Estado, al final serían la pesada ancla que hunda el barco de las ilusiones en que navegan los hermanos.

La diputada local de Morena sigue chambeando y se arrima al pueblo atendiendo la estrategia familiar de impulsar su imagen, pero tendrán que llegar los tiempos de las definiciones y los huecos financieros que dejó su hermano como Alcalde se los podrían cobrar a ella.

Las dagas mediáticas que impactan la figura de CARMEN LILIA salen de cañones tricolores y guindas, pero no se compararán con la intensidad del “fuego azul” que algún día les llegará a los CANTUROSAS… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- La salida de YEIDCKOL POLEVNSKY de la mesa de las decisiones al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, es decir reducida en su poder y sin posibilidades de palomear a candidatos el próximo año, es un duro golpe para los hermanos CANTUROSAS quienes presumían que tenían un futuro amarrado… Además el “olor a divorcio” entre CARLOS y personajes cercanos al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR aquí en Tamaulipas y con poder partidista dentro de Morena, pone conflicto a una situación que parecía estaba pavimentada de cara al 2021 y 2022… Es cierto, la suerte todavía no está echada, pero la reducción de POLEVSNKY mina el poder de los CANTUROSAS… ¡Ay ojón!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- El director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cuarta Transformación, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, quiere ser Gobernador de Tamaulipas, pero al parecer nadie le ha dicho que no existen las gubernaturas de representación proporcional… Sus adoradores están empeñados en venderlo como candidato a Gobernador, a pesar de ser forastero en la entidad; también sus alabadores ya lo hacen diputado federal plurinominal diseminando el rumor de que es el “consentido” del Jefe de la 4T. Pero al interior del Movimiento de Regeneración Nacional en Tamaulipas, aseguran que RODOLFO padece de “urnafobia”, es decir un temor a las urnas, que le impide pensar que para llegar hasta el 2022 primero se debe pasar una aduana llamada 2021… Son rumores, rumores, rumores

~~LOS ENTRETELONES~~

CUENTAN QUE… Con la salida de YEIDCKOL POLEVNSKY de Tamaulipas, el senador RICARDO MONREAL busca hablarle al oído al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para que lo deje operar nuevamente en esta entidad… El problema es que el grupo de BERTHA LUJÁN ya lleva buen tiempo barbechando y sembrando el terreno, como para que MONREAL quiera venir a sentarse con el plato servido… A lo mucho aseguran que les tocaría la parcela sur de la entidad, porque el resto ya está comprometido para la gente de doña BERTHA, una dama disciplinada y discreta que goza de real simpatía del Jefe de la 4T…

CUENTAN QUE… Un respiro tuvo la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas, VELIA PATRICIA SILVA DELFÍN, tras el contagio que sufrió el director general del Instituto, ZOÉ ROBLEDO de Covid-19. Parece que en Oficinas Centrales las investigaciones sobre la figura de la Delegada están frenadas, es decir que PATRICIA es un “beneficio colateral” de la pandemia… Cuentan que la dama pecó de inocente y se dejó envolver por un grupo en su Delegación al que sólo lo mueve el dinero a través de los moches y los diezmos hasta que fue demasiado tarde…

CUENTAN QUE… Quien podría llevarse una mala sorpresa es LALO GATTÁS, quien quiere ser otra vez candidato a la Alcaldía de Ciudad Victoria por el Movimiento de Regeneración Nacional… Cuentan que el delegado de Gobernación, FELIPE GARZA NARVÁEZ podría ser lanzado al ruedo como candidato a la Alcaldía, al ser “bendecido” por el grupo que hoy tiene los controles de Morena en la entidad… Independientemente de lo comentado, LALO acelera el paso con los “baños de pueblo” que publicita en las redes sociales para mantener vigente su imagen… Cuentan que santo que no es visto no es adorado y LALO sabe muy bien de eso…

CUENTAN QUE… Los alcaldes de Matamoros y Madero, MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ y ADRIÁN OSEGUERA KERNION —respectivamente—, han sido muy discretos en sus aspiraciones pero eso no necesariamente significa que dejen de pensar con seriedad cuando se habla del 2021 y 2022… Mientras que “otros” andan de acelerados con giras educativas, médicas o cinematográficas inventadas, cada uno de estos dos ediles tiene sus planes y al parecer llevan una tarjeta de presentación en donde dice que ya recibieron la “bendición”; tienen presupuesto y conocen sus parcelas así que resultaría ilógico descartarlos…

~~ÁGORA~~

LA POLARIZACIÓN NUNCA ha dado buenos resultados… sentenciar que “si no estás conmigo estás contra mí”, es ver la vida en blanco y negro; es recortar la independencia de pensamiento y acción dentro de las fronteras del bien… Se puede estar a favor de México y no coincidir con el Presidente, sin que eso represente estar en contra del Mandatario… Hay muchas fórmulas para llegar al éxito y hay una diversidad de “éxitos” en la vida, que nadie puede cortar o coartar la libertad de pensar y hacer a favor de un país aunque no porte una playera guinda… En esta época de emergencia sanitaria, de crisis económica y de violencia galopante en nada contribuye cerrar las puertas del diálogo y catalogar de enemigos a quienes por naturaleza tienen otra forma de pensar aunque el único objetivo sea el bien de México… Hasta mañana…

letrasprohibidas2011@hotmail.com