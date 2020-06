Estados Unidos, 29 de Junio 2020. Los Patriots y Cam Newton han llegado a un acuerdo para que el mariscal de campo juegue la próxima temporada con el equipo. El quarterback se unirá a Jarrett Stidham y Brian Hoyer como los elementos que buscarán un lugar para ser el lanzador titular del equipo.

El MVP de 2015 había vivido un duro revés en los pasados meses, después de que los Panthers lo cortaran, tras nueve años en la institución. El lanzador, de 31 años de edad, había estado en el radar de Bill Belichick desde que su vínculo con Carolina terminó, pero nada terminaba por concretarse.

La última temporada de ‘Supercam’ se vio mermada por una lesión en el pie que únicamente le permitió disputar dos juegos y acumular 547 yardas. Aunque su marca con Panthers es de 182 pases de touchdown.

Por oro lado, los de Foxborough tienen otro par de mariscales jóvenes además de Sittdham y Hoyer. Se trata de Brian Lewerke y J’Mar Smith; aunque de acuerdo a Schefter serán los primeros dos los que se sumen a Newton durante los campamentos que definan al elegido para arrancar la temporada.

