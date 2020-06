Brasil. 26 junio 2020. El Ministerio de Agricultura de Brasil declaró este 26 de junio la emergencia sanitaria en dos estados del sur ante la posibilidad de que una plaga de langostas que avanza por el noreste de Argentina llegue al país.

La declaración de emergencia es un paso burocrático para que el gobierno implemente un plan de supresión de la plaga y pueda tomar medidas de emergencia para mitigar el impacto en caso de que los insectos lleguen a las áreas productoras de Rio Grande do Sul y Santa Catarina.

Desde hace unos días, una nube de langostas que se originó en Paraguay, donde causó daños a plantaciones de maíz, se desplaza por el noreste de Argentina.

“De acuerdo a datos meteorológicos para la región sur de Brasil es poco probable hasta el momento que la nube avance a territorio brasileño’’, indicó en un comunicado el Ministerio de Agricultura.

Asimismo mencionó que la nube de langostas llegue a Uruguay en los próximos días.

“Esperamos que si algo de la nube llega al país, estará bien disminuida’’, dijo la ministra de Agricultura de Brasil, Tereza Cristina.

Desde 2015 han sido frecuentes las formaciones de “nubes” de langostas en países de la región como Bolivia, Paraguay y Argentina.

O @Mapa_Brasil vem acompanhando o avanço da chamada nuvem de gafanhotos nos países que fazem fronteira ao sul do Brasil. Antes mesmo que a praga chegue ao país, a pasta declarou estado de emergência fitossanitária nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. pic.twitter.com/QVUfGq2Wcu

— SecomVc (@secomvc) June 25, 2020