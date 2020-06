México, 08 de Junio 2020. La salud de Benjamín Galindo, tras ser operado debido a un derrame cerebral evoluciona favorablemente; así lo dio a conocer el conjunto del San José Earthquakes por medio de un comunicado el que detalló la evolución de su auxiliar técnico.

La escuadra de la MLS indicó que el ‘Maestro’ despertó del coma inducido la mañana del domingo, además de que ya empezó a tener un poco de contacto con su familia.

«Benjamin se despertó de su coma inducido médicamente el domingo por la mañana. Se ha vuelto cada vez más alerta y comenzó a hablar con familiares mientras permanecía hospitalizado en Guadalajara. Agradecemos la paciencia y el respeto de todos por la privacidad que ha solicitado la familia Galindo», es lo que se puede leer en el comunicado.

Update on Benjamin Galindo: He is awake, alert and speaking to family.

