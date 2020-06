WASHINGTON. 24 junio 2020. Con un evento virtual de recaudación, el expresidente Barack Obama se incorporó de lleno a la campaña del virtual candidato Joe Biden.

En el encuentro realizado ayer, se recaudaron 7.6 millones de dólares para el aspirante del Partido Demócrata rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

El exmandatario, de quien Biden fue vicepresidente, dijo que un “gran despertar” entre los estadunidenses podría ayudar a vencer a Donald Trump, quien busca la reelección.

Obama, quien fue presidente por dos mandatos consecutivos, generó una gran convocatoria en su primer evento virtual.

En el evento estuvieron 175 mil participantes en línea, cuyas donaciones marcaron un récord de recaudaciones en una sola oportunidad para Biden.

Estoy aquí para decir que la ayuda está en camino si nosotros hacemos nuestro trabajo. Porque no hay nadie en quien confíe más para poder reparar a este país y volver a encarrilarlo que en mi querido amigo Joe Biden”, dijo Obama, quien apareció en una pantalla dividida con el aspirante demócrata, vistiendo una camisa y un saco color negro.

Se trata de la primera aparición de los dos demócratas, luego de que el expresidente expresó su apoyo en abril pasado.

Lo que me hace optimista es el hecho de que está ocurriendo un gran despertar en todo el país, particularmente entre las personas más jóvenes, hartas del enfoque caótico, desorganizado y mezquino del gobierno que hemos visto en el último par de años”, agregó en su intervención.

CAUTELA

Biden no ha realizado mítines de campaña presenciales desde mediados de marzo debido a la pandemia de coronavirus.

De hecho, ha permanecido en gran medida en su hogar de Delaware, utilizando las redes sociales, entrevistas de televisión o anuncios publicitarios para criticar a Trump y mantener sus actividades de proselitismo.

En contraste, Trump ya retomó los eventos de campaña.

El evento en línea de Biden volvió a dar cuenta de la popularidad del primer presidente afroamericano de la nación.

Tan es así que el equipo de campaña expresó que Obama mostró entusiasmo para lanzar un espíritu de contienda más intenso.

Más de 175 mil simpatizantes contribuyeron en el evento de esta noche, lo que lo convierte en la mayor recaudación de fondos que hemos tenido en la campaña y realmente resalta el poder del movimiento”, aseguró la responsable de la campaña Jen O’Malley Dillon, tras el evento.

Obama habló de la urgencia de abogar por un cambio sistémico, en un contexto de tensiones sobre la injusticia racial y la brutalidad policial.

«Lo que hayas hecho hasta ahora no es suficiente”, dijo Obama a la audiencia, instándola a usar el impulso de las protestas como un catalizador para el cambio político.

«Tenemos esta oportunidad única de traducir una creciente conciencia de la injusticia en la sociedad en una legislación real y un cambio institucional”, subrayó.

DISPUTA SUBE DE TONO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el gobierno de su antecesor, Barack Obama, con una acusación infundada de traición.

Durante el mandato del republicano, el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga presuntas injerencias extranjeras.

Trump ya antes había acusado a Obama de espiar a su campaña, pero no de traición.

Cuando se le preguntó qué delito podría haberse cometido al espiar, Trump dijo en entrevista: “Es traición. Miren, cuando salí hace mucho tiempo, dije que habían estado espiando nuestra campaña. Veamos qué les pasa ahora”.

Sin embargo, el fiscal general, William Barr, ha reiterado que no prevé que Obama o Biden sean acusados.

Barr está haciendo un gran trabajo como fiscal general, veamos qué se les ocurre”, agregó el mandatario.

