WASHINGTON. 08 junio 2020. La pandemia del coronavirus provocó un golpe «rápido y masivo» que hundió a la economía mundial en la crisis más extendida desde 1870, advirtió hoy el Banco Mundial.

El organismo espera una contracción de la economía mundial del 5.2% en 2020, con una caída del PIB en Latinoamérica del 7.2%.

La pandemia representa el mayor golpe económico que el mundo ha experimentado en décadas, provocando un colapso de la actividad global», explicó el Banco.

La contracción de la economía mundial llevará a la peor recesión en 80 años pero la caída del producto bruto per cápita es la más extendida desde 1870 debido al número de países afectados.

Esta crisis puede arrastrar a entre 70 y 100 millones de personas a la pobreza extrema, una cifra mayor a la estimación previa del banco que proyectaba que 60 millones de personas estaban en riesgo.

La pandemia del coronavirus -detectado a finales de 2019 en China- ha dejado más de 400 mil muertos, según un conteo en base a fuentes oficiales.

Para frenar el contagio y tratar de evitar un desborde de los sistemas de salud, numerosos países decretaron un confinamiento que tuvo efectos severos en la economía.

Según las previsiones del BM, China registrará un crecimiento de 1%, en contraste con la contracción de 6.1% en Estados Unidos, de 9.1% en la Zona Euro y de 6.1% en Japón.

El Banco estimó que este golpe va a ser más fuerte donde la pandemia ha sido más severa y en los lugares que dependen más fuertemente del comercio global, el turismo, las exportaciones y el financiamiento exterior.

