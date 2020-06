Cd. Victoria, Tamaulipas (30 de junio de 2020).- Las cuencas, así como las presas y el sistema lagunario de Tamaulipas, registran niveles de agua bajos, y para su recuperación se requiere de importantes lluvias.

Raúl Quiroga Álvarez, experto en la materia hidroagrícola, dijo, que en la zona norte del estado, principalmente en los distritos de riego 025, Bajo Río Bravo, 026, Bajo San Juan y 050, existe un requerimiento de agua de más mil 500 millones de metros cúbicos, para el consumo humano y las actividades agrícolas.

Pero en estos momentos, dice, existe una disponibilidad en la cuenca del río Bravo de apenas unos 100 mm3, lo cual no alcanzaría para la demanda que se tiene.

Y ello, es una situación alarmante y grave, porque considera que son tiempos de que las instancias de gobierno municipal de la zona norte, » o en general los distritos de riego, organismos operadores pongan la voz de alerta y de alarma. Porque no se cuenta con los recursos para planear el desarrollo que ha tenido esta zona fronteriza”, aseguró.

Anticipó que de no haber una buena recuperación en el nivel de agua de las presas Marte R. Gómez y el Cuchillo, habrá una disputa importante con Nuevo León para tener agua en ambos estados.

“Seguramente va haber un estira y afloja con Nuevo León muy fuerte para poder bajar el agua que requiere el distrito de agua 026, si no hay una recuperación de estos dos vasos lacustres, seguramente las negociaciones con Nuevo León serán muy intensas, porque Monterrey quiere dejar siempre volúmenes por arriba de los 515 millones de metros cúbicos para garantizar una norma interna de la CONAGUA”, citó.

Las lluvias que se han registrado en los últimos días, refiere has sido importantes, pero han sido dispersas y de no llover más, no será suficientes para garantizar una temporada de riego aseguró.