Ciudad de México. 03 junio 2020. Tras alguno meses de retraso por la pandemia del coronavirus, este martes TV Azteca estrenó el programa La voz Azteca, con Belinda, María José, Ricardo Montaner y Christian Nodal como coach, quienes buscarán encontrar un gran cantante en medio de cientos de concursantes en México..

Aunque ni los coaches o los participantes usaron mascarillas protectoras, el primer concierto de Las Audiciones se realizó sin público para evitar la propagación de la enfermedad que mantiene en vilo a todo el mundo. También resaltó que en el escenario se guardó una ligera distancia entre los intérpretes.

Bajo la conducción Eddy Villard así como de la ex concursante de Miss Universo, Sofía Aguilar, el espectáculo comenzó con la explicación de una nueva mecánica que ya fue estrenada por la cantante María José: los botones de bloqueo.

En esta nueva temporada de La voz… Azteca las sillas de los coaches tendrán su respectivo botón rojo, y además cuentan con tres indicadores para evitar que otro de sus compañeros robe a uno de los concursantes.

Otro aspecto que llamó la atención en esta primera emisión fue la participación musical de todos los coaches, en la que se marcó una ligera distancia, pero sí la gran interpretación de Feeling good de Michael Bublé.

Los atuendos de Belinda y María José también resaltaron en esta emisión. Para subir al escenario, ambas cantantes usaron sensuales vestidos, mientras que para las audiciones lucieron más cómodas.

Gracias a estas primeras audiciones los cuatro coaches tuvieron a los primeros integrantes de sus equipos.

El team María José tuvo el ingreso de Fer Haneine, Giuly Baraldi y Mint Parker; el team Montaner añadió a Glenda Ramírez, Bigi y Jorge Quintero; en el team Nodal estará Yuli Flores y Carol Ziehl; mientras que al de Belinda llegó el grupo DYF, integrado por una cantante de nacionalidad china, otro de origen haitiano y una más mexicano.

“Me encanta la conexión que tienen porque a pesar de que hablan diferentes idiomas y son de diferentes países tienen una conexión muy especial, me encantan sus looks y a mí me encantaría trabajar con ustedes. Definitivamente creo que tienen muchísimo que dar, tienen muchísimo potencial y soy fan de ustedes”, confesó la cantante de origen español para convencer a los intérpretes de adherirse a su equipo.