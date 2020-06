Nuevo Laredo, Tamaulipas, 9 de Junio de 2020.- El apoyo del gobierno municipal a la educación, a través del Programa insignia ‘Escuela Digna, Moderna y Saludable’, no se detiene por vacaciones o la contingencia del Covid-19, el alcalde Enrique Rivas Cuéllar entregó órdenes de compra de equipo, pintura e

impermeabilización, a los planteles beneficiados 79, 80, 81, 82, 83 y 84, en esta segunda

vuelta.

«No hay excusa para no cumplirle a Nuevo Laredo, no hay excusa para no apoyar a la

educación, vamos a continuar y seguiremos llevando estos beneficios; claro que atendemos

lo del día a día, pero también atendemos lo importante que en este caso es la educación»,

subrayó el Presidente Municipal.

La entrega de los apoyos tiene el objetivo de que los planteles escolares y otros espacios

educativos, estén equipados y en las mejores condiciones para el siguiente ciclo escolar, lo

que mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los alumnos de la ciudad.

En la Sala del Edificio Anexo de Presidencia, Rivas Cuéllar realizó la entrega de orden de

compra con valor total de un millón 154 mil 838 pesos, a las y los directores de dos

primarias, tres jardines de niños y la Supervisión de Preescolar número 95.

En representación del Jardín de Niños ‘Esther Judith Adriano González’ turno vespertino, la

profesora Ana María Sánchez Rivas, agradeció el apoyo y dijo ayudará a mejorar

considerablemente el entorno de la institución educativa que se encuentra en el

fraccionamiento Nuevo Progreso.

«Ahorita que nos vienen a dar un minisplit, sillas, escritorios, es de mucha ayuda; más para

los jardines de niños del poniente donde tenemos muchos alumnos y requerimos mucha

ayuda. Muchas gracias al alcalde, está tomando en cuenta a todas las escuelas», dijo.

Este plantel recibió 1 minisplit, 50 sillas plegables, 5 mesas rectangulares, 2 micrófonos

inalámbricos, bocina bluetooth con USB, equipo de cómputo, impresora multifuncional laser

y un enfriador de agua.

Los directores de las escuelas primarias ‘José Melquiades Serratos Esparza’ y ‘María

Antonieta Sánchez de Serratos’, fueron beneficiados con 20 cubetas de pintura, 7 escritorios

metálicos, 7 sillas para personal docente, 1 copiadora multifuncional, bocina bluetooth con

USB, 2 micrófonos inalámbricos, 4 equipos de escritorio, 100 sillas plegables, 10 mesas

rectangulares y 7 botiquines equipados.

Los jardines de niños ‘Gaudencio Hernández Cancelado’ y ‘Esther Judith Adriano González’

turno matutino, recibieron 20 cubetas de pintura, 20 cubetas de impermeabilizante, 7

minisplit, bocina bluetooth con USB, 2 micrófonos inalámbricos, 7 enfriadores de agua, 7

pintarrones blancos y 7 botiquines equipados.

La profesora Alma Guadalupe Cárdenas García, recibió la orden de compra para la

Supervisión 95 de Preescolar, de un minisplit, equipo de cómputo, una copiadora, un

proyector, un escritorio metálico y una silla secretarial.