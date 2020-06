Vivir con un pequeño autista no es tarea fácil, son niños con necesidades especiales,

impredecibles y, lo que es peor, con un mundo alrededor que ni se ajusta a ellos ni los

comprende, en muchas ocasiones el desconocimiento que los demás tienen del trastorno es

lo que más complica la vida a los padres.

Dentro del espectro autista se encuentran todas las personas que tengan los siguientes

diagnósticos, entre otros, el Síndrome de Asperger, Autismo (clásico o de Kanner),

Trastorno generalizado del desarrollo no especificado (TGD-NE), Trastorno desintegrativo

de la niñez, Síndrome de Rett.

Hay ángeles excepcionales que ocultan grandes talentos y que pese a que les cuesta

expresar afecto, necesitan de todo nuestro apoyo y amor, entre las conductas presentan

algunas como la dificultad para jugar y relacionarse con otros menores, repetición de

palabras y frases constantes, dificultad para expresarse, rabietas sin motivo aparente, falta

de concentración en alguna tarea, etc.

Un pequeño en esta condición, nos enseñan muchas cosas a los adultos pues muestran su

corazón, pueden llegar muy lejos; todo depende de nuestro apoyo, ya que las limitaciones

del TEA de ninguna manera representan un impedimento; sí un obstáculo que con ayuda y

perseverancia un niño puede superar y así alcanzar sus sueños.

Deba usted saber que las personas con autismo pueden demostrar habilidades excepcionales

en las matemáticas, ciencias o artes, nunca subestime a un menor autista, anímelo a

desarrollar su potencial humano, aunque no diga nada o no responda, regálele una sonrisa,

si se comporta inadecuadamente no le grite, háblele siempre con cariño, el autismo se vive

con tres ingredientes principales, amor, paciencia y dedicación.

Es por esta razón que el DIF Tamaulipas, continúa aportando a distancia temas de apoyo

para las familias, y para que ayuden a sus hijos en esta cuarentena, estas aportaciones lo

hacen a través de sus redes digitales y de sus plataformas.

Es así, que profesionales en la materia, dirigen conferencias de cómo aplicar a los menores

tareas pedagógicas y de entretenimiento, que ayuden a su edificación, destaca también los

ejercicios de gimnasia cerebral para los ancianos disertada por una excelente terapeuta y

comunicadora.

En este sentido de tareas menesterosas a favor de la niñez, el CADIF Victoria, sigue

trabajando intensamente, para brindar terapias emocionales a través de sus redes sociales,

para los infantes que presenten la condición autista.

Amable lector, le comento que Psicólogas, que laboran en este espacio de rehabilitación, y

debido al confinamiento de esta pandemia, se han dado a la tarea de brindar a los padres de

familia, líneas de acción a través de sus redes sociales, para apoyar a los chiquitines

autistas.

Vea usted, a través del Facebook de la página del DIF Victoria, la terapeuta hace su

disertación profesional con el tema “auxilio emocional en niños debido al confinamiento

por COVID 19”, en donde aporta estrategias para disminuir el estrés o la ansiedad, miedo o

angustia en menores con esta condición de autismo.

Entre las tareas a seguir sugiere actividades recreativas, lúdicas, pedagógicas que ayuden a

desarrollar el potencial humano, así también coadyuvarán para disminuir el estrés infantil

generado por la falta de actividad.

Hay que tomar en cuenta, que este padecimiento conocido como «trastornos del espectro

del autismo» (TEA), es un problema neurobiológico complejo que dura típicamente el

curso de vida de una persona, el cual es caracterizado por varios grados de discapacidad en

las habilidades de la comunicación y capacidades sociales, así como por comportamientos

repetitivos

