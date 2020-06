Todo apunta a que el próximo miércoles, 1 de julio, entrará en vigor el nuevo Tratado

de Libre Comercio ó T-MEC, firmado por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y

México, pero, pero, pero, los expertos auguran que no va a funcionar si no hay la

certeza jurídica para los inversionistas.

Su pesimismo lo atribuyen más que nada a los cambios a las reglas de políticas

sectoriales en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las amenazas

arancelarias del presidente de EEUU, Donald Trump, que son dos de las principales

preocupaciones para que el nuevo acuerdo de los alcances económicos y de capital

esperados.

Los juristas y analistas, Ricardo Ramírez, Francisco de Rosenzweig, Beatriz Leycegui

y María Fernanda Garza, coinciden en que el Tratado que entra en vigor miércoles 1

de julio arranca en momentos complejos por la pandemia del Covid-19, haciendo

hincapié en el frágil panorama económico y los ajustes a las reglas del juego de

algunos miembros.

Paralelamente el ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, hace unas semanas

puso en la mesa del debate que la entrada en vigor del T-MEC puede desperdiciarse

si no se alinean las acciones que deben dar certidumbre a las inversiones y permitir la

reconfiguración de las cadenas de valor.

Apuntó que desafortunadamente “se enviaron malas señales a los mercados al

modificarse las reglas en el sector energético “, remarcó.

Por su parte el socio de RRH Consultores y ex presidente del Organo de Apelación de

la Organización Mundial de Comercio (OMC), Ricardo Ramírez, dijo que de nada sirve

un tratado con normas de primer mundo cuando no las respetan. Agregó por ejemplo

que amenaza estadounidense de poner aranceles evidencia que aún con el T-MEC no

se puede evitar que Trump “nos quiera aplicar impuestos para avanzar con su

agenda”.

En el caso de México, dijo, que el acuerdo comercial tampoco es un aval de certeza,

pues no va a funcionar en tanto no se garantice el Estado de Derecho.

Para el ex subsecretario de Comercio Exterior y socio administrativo de White & Case,

Francisco de Rosenzweig, las modificaciones a las reglas del sector energético

mexicano “no son medidas que favorezcan un entorno para la atracción de

inversiones”.

La ex subsecretaria de Comercio Exterior y socia de SAI Derecho y Economía,

Beatriz Leycegui, dijo que la entrada en vigor impulsará las inversiones y el

crecimiento económico de la región, pero hizo hincapié en que no viene a liberalizar

más comercio del que ya existía; “se dio más apertura en lácteos y en productos

avícolas que abrió Canadá, pero no es una apertura importante”.

Enrique Dussel Peters, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM,

consideró que el tratado tampoco logrará reactivar la economía, porque en el mejor de

los casos solo reactivará a un pequeñísimo segmento de la actividad mexicana, es

decir, a las industrias ligadas con la exportación.

En conferencia de prensa dejando ver su contento por haber alcanzado el más grande

de sus sueños, sin temor a equivocarnos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador

anunció que por la tarde del miércoles 1 de julio presentará en Palacio Nacional su

informe de gobierno a dos años de su victoria electoral por la Presidencia.

El mandatario nacional no dijo de que va a informar al pueblo de México, a lo que sin

entrar en detalles replicó, “vamos a rendir cuentas”, cuidando la sana distancia, no se

puede hacer de otra forma, va a ser en Palacio, en uno de los patios del Palacio

Nacional, haciendo hincapié en que habrá pocas personas, como medida sanitaria

para prevenir contagios del COVID-19.

“Estamos iniciando la semana, esperando que sea una buena semana, porque la que

pasó fue compleja , sin embargo, aquí estamos y seguiremos adelante, ni un paso

atrás, ni siquiera para tomar impulso”, apuntó.

Dijo que entre todos los mexicanos “tenemos que lograr la transformación del país y a

pesar de los pesares, vamos hacia adelante con el apoyo de la gente, de los

ciudadanos, de todos, con la inmensa mayoría de los mexicanos”, remarcó López

Obrador.

A dos meses y medio de distancia el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en “la

mañanera” y aburrida dizque conferencia de prensa, descartó que por la pandemia del

COVID-19 se vaya a suspender la ceremonia del Grito de la Independencia la noche

del próximo 15 de Septiembre. Eso es imposible porque como líder populista éste tipo

de eventos son su mero mole, de ahí su contento porque ya viene en camino la

histórica fecha.

Esa fecha es histórica y todos los mexicanos la llevamos en el corazón y asisten a la

celebración de la ceremonia del Grito de la Independencia, durante la noche del 15 de

Septiembre, sin importarles quien es el presidente, gobernador o alcalde en

funciones.

Por cierto el vocero de COVID-19 de la UNAM, Mauricio Rodríguez, dijo que la

Presidencia ha tenido algunos desatinos a la hora de llevar a cabo la comunicación

sobre de la forma en la que se debe combatir la pandemia. Por lo que consideró que

“hay que hacerle caso a la epidemia y no al presidente”.

Entre otras cosas importantes en su Segundo Informe de Labores el rector de la UAT,

José Andrés Suárez Fernández, dio a conocer los recientes avances de la Universidad

Autónoma de Tamaulipas, en los que ha fortalecido los ejes estratégicos de la

investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Destacó que la casa de estudios ha dado pasos importantes en la consolidación de la

planta de profesores e investigadores con perfil acorde a las necesidades

institucionales y en respuesta al contexto global.

Suárez Fernández apuntó que en los dos últimos años en la UAT se incrementó el

número de profesores de tiempo completo, como miembros del Sistema Nacional de

Investigadores (SIN) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Apuntó que en éste sentido al término del 2019 un total de 168 docentes de la UAT

pertenecen a éste sistema, lo que representa más de la mitad de investigadores SIN

reconocidos en Tamaulipas.

Luego agregó que 572 profesores tienen reconocimiento de Perfil Deseable del

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y que al cierre del años

pasado, la UAT integró un total de 100 cuerpos académicos, de los cuales tres de

cada cuatro están consolidados o en consolidación.

Dijo que éste rubro es un avance muy importante porque participan más de 500

profesores universitarios que desarrollan 148 líneas de investigación, en las que

fortalecen la producción científica y la innovación, además de impulsar redes de

cooperación con instituciones nacionales e internacionales.

