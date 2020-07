Nuevo Laredo, Tamaulipas, 30 de Junio de 2020.- El presidente municipal Enrique Rivas, entregó órdenes de compra para equipamiento a 2 Jefaturas y 6 Supervisiones de nivel preescolar, como parte del programa ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’, el cual llegó a 108 planteles y oficinas educativas beneficiadas.

Rivas Cuéllar reiteró que la pandemia del Covid-19 y el periodo vacacional escolar, no detendrán el programa y la entrega de apoyos, será continuo hasta culminar la segunda vuelta con equipamiento a todos los espacios educativos, en beneficio de las y los estudiantes, sus padres, directivos, personal docente y funcionarios de educación.

“Llegamos a los 108 planteles y oficinas de educación, hoy (martes) se atendieron a jefaturas de preescolar con órdenes de compras para equipamiento, minisplit frío y calor, equipo de cómputo, impresora, proyector, escritorio y silla ejecutiva.

“El programa va continuar, no hay receso para poder llegar a la meta y cumplir con la segunda vuelta y llevarles a los planteles un apoyo; seguimos avanzando”, afirmó el alcalde.

Bajo las medidas sanitarias por la contingencia del Coronavirus, los representantes de las Jefaturas de Sector No. 1 y 25 de Preescolar, Supervisión No. 2, 7, 18, 83, 96 y 113 de Preescolar, recibieron las órdenes de compra, en la Sala de Juntas del Anexo a Presidencia Municipal.

La Jefatura del Sector No. 1 de Preescolar se benefició con la orden de compra para el suministro e instalación de un transformador con inversión de 250 mil pesos, y a las demás oficinas se les entregó la orden de compra para minisplit frío y calor, equipo de cómputo, impresora, proyector, escritorio y silla ejecutiva.

En la entrega estuvieron Miguel Jáuregui Salazar, secretario de Educación, Cultura y Deporte; y las maestras María del Socorro Pérez González, de la Jefatura de Sector No. 1 de Preescolar; Esther Judith Adriano González, Supervisión No. 2 de Preescolar; Florinda Arratia Hernández, Supervisión No. 7 de Preescolar; Luz María Tuexi Rocha, Supervisión No. 18 de Preescolar; María Elena Badillo de la Fuente, Supervisión No. 83 de Preescolar.

También Velia Victoria Cipriano Ramos, Supervisión No. 96 de Preescolar; Delia Patricia Maldonado García, Supervisión No. 113 de Preescolar; y Alicia Idolina Díaz Avalos, Jefatura de Sector No. 25 de Preescolar.