El exdiputado local y actual subsecretario de SEBIEN en Tamaulipas ALVARO BARRIENTOS anda sembrando futuro.

No, no crea que ALVARO anda participando en el programa nacional de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR llamado “sembrando vida” que el mismo Presidente dice es “sembrando para el futuro” sino que aparece en un video plantando un árbol y hablando de todo lo que con él se puede lograr con él.

De lejos y de cerca se ve que el muchacho quiere sembrar su semilla para cosechar adeptos con la intención de contender en las próximas elecciones. Porque si realmente estuviera preocupado por el medio ambiente hubiera salido en otros tiempos y no ahora que se aproximan las definiciones para elegir candidatos a la presidencia municipal.

Casual o intencionalmente en el video promocional que circula en redes sociales donde ALVARO BARRIENDOS aparece sembrando un arbolito e invita a la ciudadanía a sembrar esperanza, el mensaje es similar a los que han utilizaron los de la 4T.

Incluso maneja frases exactamente iguales a las que utilizaron los del Gobierno Federal para lanzar el programa “sembrando futuro y vida”, ¿Quién lo asesoraría o le haría el guion?, quien sabe, pero hasta parece que fue un moreno o un enemigo.

Digo, habiendo tantos elementos azules que pudo utilizar no se entiende porque manejar algo muy similar a lo que ha manejado el Gobierno Federal actual o la esperanza que tanto canto LOPEZ OBRADOR en campaña.

Claro, esto no quiere decir que BARRIENTOS se esté preparando por si su partido no lo postula buscar otra plataforma, de entrada los morenos ya tienen, al menos en Ciudad Victoria sus posibles prospectos y no se cree que RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ, EDUARDO GATTAZ o el mismo ISMAEL, el rocket, VALDEZ, que son los que suenan para la presidencia municipal por MORENA, quieran cederle su lugar. Además BARRIENTOS es azul de siempre, se duda que quiera o pueda cambiar de color para contender en la próxima elección municipal.

Otra situación que también llamo la atención del video de ALVARO, es que el material donde habla de sus orígenes y cuando trabajo de mesero se realizó en el restaurant del hotel de GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ, tampoco es porque este arreglado con los naranjas, ellos ya tienen a PATRICIA PIMENTEL para cualquier eventualidad. ¿No encontraría BARRIENTOS otras locaciones o de plano no sabe lo que anda haciendo? Parece que no porque tampoco entendió o analizo el impacto del mensaje no verbal, Insisto, hasta parece se lo hizo un enemigo.

Pero bueno, el caso es que BARRIENTOS con su video, aunque lo quiera disfrazar, prácticamente arranca precampaña en busca de la candidatura a la presidencia municipal de Ciudad Victoria, buna manera de despistar a la autoridad electoral.

Es obvio que quiere ser candidato a la presidencia municipal y para eso hace meses saco su credencial electoral con dirección en este municipio pues el jovenazo no es oriundo de la capital tamaulipeca. También contra eso, si llegase a ser postulado, es con lo que tendría que luchar, necesitaría un milagro para poder ganar.

En fin, la situación es que ALVARO BARRIENTOS con su video disimulado deja claro que se suma a la lista de aspirantes a la presidencia municipal de Ciudad Victoria, MIGUEL MANSUR PEDRAZA, PILAR GOMEZ LEAL, ARTURO SOTO ALEMAN y LUIS TORRE ALIYAN son los que suenan, MARIO RAMOS también quiere pero quizá se quede queriendo. En cuanto a una reelección se duda que el electorado caiga en otra equivocación, por lo tanto será la cúpula panista la que deberá tomar la mejor decisión si es que quiere retener la capital tamaulipeca en la próxima elección.

Estamos prácticamente a menos de 5 meses de que inicie el año electoral, los aspirantes ya se comienzan a mostrar, el PAN deberá en Victoria tratarlo con especial atención porque en los votantes del municipio hay decepción con la actual administración, en ese contexto quizá deberán los azules postular a un candidato oriundo o con ligas fuertes en la capital.

Igual falta ver si los azules hacen alianza o no con los tricolores. Será allá por diciembre cuando se defina, y si van en coalición puede ser que en la capital tamaulipeca el candidato sea parte de la negociación y la jueguen con uno del PRI que tenga capital político y económico, que sea garantía de triunfo, quizá alguien que ya se ha medido en las urnas. Además en ocasiones se gana cediendo.

Nada está escrito, en política todo puede suceder, el PAN en victoria tiene que jugar sus mejores cartas o ceder, panistas y priistas en otros tiempos han transitado bien, que sea lo mejor para Victoria, por lo pronto, tratando de ganarle tiempo al tiempo ALVARO anda sembrando para el futuro.

